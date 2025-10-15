Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Satışa çıkardığı aracını dolandırıcılara kaptırdı! 480 bin liraya geri aldı

Satışa çıkardığı aracını dolandırıcılara kaptırdı! 480 bin liraya geri aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Satışa çıkardığı aracını dolandırıcılara kaptırdı! 480 bin liraya geri aldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da Necmettin Temur isimli vatandaş, satışa çıkardığı aracını dolandırıcılara kaptırdı. Sahte banka dekontu ile aracı üzerlerine geçiren şüpheliler, aracı üçüncü bir kişiye 480 bin TL karşılığında sattı. Aracın yeni sahibine ödeme yaparak aracını geri alan Temur, dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Malatya'nın Kale ilçesi Kumyazı Mahallesi'nde yaşayan Necmettin Temur, hafif ticari aracını internet üzerinden 1 milyon TL'ye satışa çıkardı. Kısa süre sonra kendisini Konya'dan arayan ve öğretmen olduğunu belirten kişiyle anlaşan Temur, sahte banka dekontu ile aracının devrini gerçekleştirdi.

Satışa çıkardığı aracını dolandırıcılara kaptırdı! 480 bin liraya geri aldı - 1. Resim
Necmettin Temur

YÜZ BİNLERCE LİRA ZARARA UĞRADI

Satış işlemi sonrası hesabına para geçmeyince dolandırıldığını anlayan Temur, aracı teslim etmeyerek durumu polise bildirdi. Yapılan incelemelerde aracın üçüncü bir kişiye 480 bin TL'ye satıldığı ortaya çıkarken, savcılık noter üzerinden yapılan satış nedeniyle aracın yeni sahibinin yasal hak sahibi olduğuna karar verdi. Bunun üzerine Necmettin Temur, aracı geri alabilmek için 480 bin TL ödeme yapmak zorunda kaldı. Toplamda noter, avukat ve diğer masraflarla birlikte yaklaşık 600 bin TL zarar ettiğini belirten Temur, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Satışa çıkardığı aracını dolandırıcılara kaptırdı! 480 bin liraya geri aldı - 2. Resim

Olaya dair açıklama yapan Temur şunları söyledi:

"Aracımı ilana koydum. Kısa süre sonra öğretmen olduğunu belirten bir kişi benim çocuğu aradı. Şahıs öğretmen olduğunu ifade ederek bir miktar indirim talep etti. Biz de öğretmen diye 30 bin TL indirim yaparak bir milyon üzerinde anlaştık. Bu esnada arabayı 480 bin TL'ye başka bir kişiye satmışlar. Avukat, noter ve diğer masraflarla birlikte 600 bin TL zarara uğradım. Dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsmini söylemek tam bir işkence: Binlerce kelimeden oluşuyor, 20 dakika sürüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana’da kuzen dehşeti! “İşe gitmiyorsun” kavgası cinayetle bitti - 3. SayfaAdana’da kuzen dehşeti! “İşe gitmiyorsun” kavgası cinayetle bittiAdana'da akıllara durgunluk veren görüntü! Serum takılı halde motosikletle yolculuk yaptı - 3. SayfaAdana'da akıllara durgunluk veren görüntü!İstanbul'da hareketli anlar yaşandı! FSM'de intihar etmek isteyen kadın ikna edildi - 3. SayfaGenç kadın 1.5 saatte ikna edildiEmniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı: Serviste en arka koltukta oturdu, canından oldu! - 3. SayfaServiste en arka koltukta oturdu, canından oldu!Kayseri'de sıcak saatler! Gece yarısı evi kurşuna dizildi, polis peşinde - 3. SayfaKayseri'de sıcak saatler! Gece yarısı evi kurşuna dizildi, polis peşindeGerçek yayılan kötü kokularla ortaya çıktı! Evinde yatar halde bulundu - 3. SayfaGerçek yayılan kötü kokularla ortaya çıktı! Evinde yatar halde bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...