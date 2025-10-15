Satışa çıkardığı aracını dolandırıcılara kaptırdı! 480 bin liraya geri aldı

Malatya'nın Kale ilçesi Kumyazı Mahallesi'nde yaşayan Necmettin Temur, hafif ticari aracını internet üzerinden 1 milyon TL'ye satışa çıkardı. Kısa süre sonra kendisini Konya'dan arayan ve öğretmen olduğunu belirten kişiyle anlaşan Temur, sahte banka dekontu ile aracının devrini gerçekleştirdi. Necmettin Temur

YÜZ BİNLERCE LİRA ZARARA UĞRADI

Satış işlemi sonrası hesabına para geçmeyince dolandırıldığını anlayan Temur, aracı teslim etmeyerek durumu polise bildirdi. Yapılan incelemelerde aracın üçüncü bir kişiye 480 bin TL'ye satıldığı ortaya çıkarken, savcılık noter üzerinden yapılan satış nedeniyle aracın yeni sahibinin yasal hak sahibi olduğuna karar verdi. Bunun üzerine Necmettin Temur, aracı geri alabilmek için 480 bin TL ödeme yapmak zorunda kaldı. Toplamda noter, avukat ve diğer masraflarla birlikte yaklaşık 600 bin TL zarar ettiğini belirten Temur, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Olaya dair açıklama yapan Temur şunları söyledi: