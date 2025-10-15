Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye-Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Milli maç özeti 14 Ekim 2025

Türkiye-Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Milli maç özeti 14 Ekim 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye-Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Milli maç özeti 14 Ekim 2025
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye-Gürcistan maçı kaç kaç bitti merak edilirken 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 9. haftasında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan’ı mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Türkiye-Gürcistan maçı kaç kaç bitti büyük bir merakla araştırılıyor. Kırmızı-beyazlılardan topları Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Yunus Akgün ağlarla buluşturdu.

Türkiye-Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Milli maç özeti 14 Ekim 2025 - 1. Resim

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Futbol Takımımız Turka Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan’ı konuk etti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Ay-Yıldızlılar Kenan Yıldız, Merih Demiral (2) ve Yunus Akgün’ün golleriyle sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı!

Türkiye-Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Milli maç özeti 14 Ekim 2025 - 2. Resim

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MİLLİ MAÇ ÖZETİ 14 EKİM 2025

Montella yönetimindeki milli takım, karşılaşmaya adeta fırtına gibi başladı. Dakikalar 14’ü gösterdiğinde savunma arkasına sarkan Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakçı’nın uzun pasını mükemmel kontrol etti. Juventus forması giyen genç yıldız, topu ceza sahasına girmeden kalecinin üzerinden aşırarak filelerle buluşturdu ve Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi.

Golden yalnızca 8 dakika sonra Türkiye farkı ikiye çıkardı. 22. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte yükselen Merih Demiral mükemmel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Türkiye 2-0 önde hücuma devam etti.

İlk yarının sonlarına doğru Kenan Yıldız’ın hazırladığı pozisyonda İsmail Yüksek’in vuruşu savunmadan sekti. Dönen topu takip eden Yunus Akgün, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0’a taşıdı.

Türkiye-Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Milli maç özeti 14 Ekim 2025 - 3. Resim

İkinci yarıya da aynı tempoyla başlayan A Milli Takım, 52. dakikada bir kez daha Merih Demiral’ın kafasıyla golü buldu. Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı kornerde iyi yükselen Demiral topu yeniden ağlara göndererek farkı 4’e çıkardı.

Maçın 64. dakikasında Gürcistan farkı üçe indirdi. Davitashvili’nin pasında topla buluşan Kochorashvili, düzgün bir vuruşla skoru 4-1’e getirdi. 

Türkiye-Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Milli maç özeti 14 Ekim 2025 - 4. Resim

E GRUBU PUAN DURUMU 

İspanya - 12 puan

Türkiye - 9 puan

Gürcistan - 3 puan

Bulgaristan - 0 puan

Türkiye-Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Milli maç özeti 14 Ekim 2025 - 5. Resim

BİR SONRAKİ MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

14 Ekim 2025 akşamı Türkiye Gürcistan’a karşı oynadığı 8. maçta 6. galibiyetini aldı. 

Milliler 15 Kasım 2025 tarihinde Bursa Timsah Arena’da Bulgaristan’ı konuk edecek. Gürcistan ise aynı gün kendi sahasında lider İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son bahane de ortadan kalktı! İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye, Dünya Kupası'na en son ne zaman katıldı? - HaberlerTürkiye, Dünya Kupası'na en son ne zaman katıldı?Eşref Rüya dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Eşref Rüya 18. bölüm için geri sayım! - HaberlerEşref Rüya dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Eşref Rüya 18. bölüm için geri sayım!Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu! - HaberlerTürkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu!Okullarda ara tatili ne zaman? MEB 2025-2026 ara tatil takvimi gündemde - HaberlerOkullarda ara tatili ne zaman? MEB 2025-2026 ara tatil takvimi gündemdeTOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor? - HaberlerTOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?Sahtekarlar dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? - HaberlerSahtekarlar dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...