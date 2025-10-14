Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası için Türkiye'nin kaç maçı kaldı? Gürcistan maç sonucu heyecanla bekleniyor!

Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası için Türkiye'nin kaç maçı kaldı? Gürcistan maç sonucu heyecanla bekleniyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası için Türkiye&#039;nin kaç maçı kaldı? Gürcistan maç sonucu heyecanla bekleniyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası için Türkiye'nin kaç maçı kaldı heyecanla sorgulanıyor. E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele eden Milliler, geride kalan maçlarda topladığı puanlarla grupta ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’nin finallere katılma umutları, önümüzdeki üç kritik karşılaşmanın sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek.

Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası için Türkiye'nin kaç maçı kaldı soruları milli maç öncesi merak ediliyor. Puan tablosunda grup lideri İspanya 9 puanla zirvede bulunurken, Türkiye 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası için Türkiye'nin kaç maçı kaldı? Gürcistan maç sonucu heyecanla bekleniyor! - 1. Resim

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda ikinci sırada. Türkiye'nin gruptan çıkıp finallere gitme yolunda iki farklı senaryo bekleniyor.

Türkiye grubu lider tamamlayarak doğrudan Dünya Kupası bileti almak isterken kalan üç maçtan galşibiyetle ayrılması ve İspanya’yı deplasmanda yenmesi gerekiyor. İspanya’nın kalan maçlarda puan kaybetmesi de Türkiye'nin Dünya Kupası'na doğrudan katılım ihtimalini artıracak.

Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası için Türkiye'nin kaç maçı kaldı? Gürcistan maç sonucu heyecanla bekleniyor! - 2. Resim

Türkiye grubu ikinci sırada tamamlayarak ise Play-off turuna katılabilecek. Millilerimiz evlerinde oynayacakları Gürcistan ve Bulgaristan karşılaşmalarını kazanırsa puanını 12’ye yükselterek ikinciliği garantileyebilir.

Türkiye ikincilik halinnde Play-off turunda UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek dört ek takım ile birlikte mücadele ederek Dünya Kupası finallerine kalma şansını sürdürecek.

Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası için Türkiye'nin kaç maçı kaldı? Gürcistan maç sonucu heyecanla bekleniyor! - 3. Resim

DÜNYA KUPASI İÇİN TÜRKİYE'NİN KAÇ MAÇI KALDI?

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası için Türkiye'nin kaç maçı kaldı? Gürcistan maç sonucu heyecanla bekleniyor! - 4. Resim

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PUAN DURUMU 2025

  1. İspanya: 9 puan
  2. Türkiye: 6 puan
  3. Gürcistan: 3 puan
  4. Bulgaristan: 0 puan

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Zelenskiy, Odessa Belediye Başkanı'nın vatandaşlığını iptal etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güller ve Günahlar dizisi 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? - HaberlerGüller ve Günahlar dizisi 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?Doğum izni ne zaman 24 hafta olacak, izinler uzatılacak mı? Teklif Meclis'e sunulacak! - HaberlerDoğum izni ne zaman 24 hafta olacak, izinler uzatılacak mı? Teklif Meclis'e sunulacak!İspanya - Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Haberlerİspanya - Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?Öğretmenlik bursu sonuç sorgulama ekranı 2025-2026! MEB Öğretmenlik bursu nedir, kaç kişiye verilecek? - HaberlerÖğretmenlik bursu sonuç sorgulama ekranı 2025-2026! MEB Öğretmenlik bursu nedir, kaç kişiye verilecek?Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte muhtemel senaryolar! - HaberlerTürkiye Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte muhtemel senaryolar!Xiaomi 17 Pro Max ne zaman Türkiye’ye gelecek, fiyatı ne kadar? Xiaomi 17 Pro Max özellikleri tanıtıldı! - HaberlerXiaomi 17 Pro Max ne zaman Türkiye’ye gelecek, fiyatı ne kadar? Xiaomi 17 Pro Max özellikleri tanıtıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...