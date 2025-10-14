Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası için Türkiye'nin kaç maçı kaldı? Gürcistan maç sonucu heyecanla bekleniyor!

Türkiye gruptan nasıl çıkar, Dünya Kupası için Türkiye'nin kaç maçı kaldı soruları milli maç öncesi merak ediliyor. Puan tablosunda grup lideri İspanya 9 puanla zirvede bulunurken, Türkiye 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda ikinci sırada. Türkiye'nin gruptan çıkıp finallere gitme yolunda iki farklı senaryo bekleniyor.

Türkiye grubu lider tamamlayarak doğrudan Dünya Kupası bileti almak isterken kalan üç maçtan galşibiyetle ayrılması ve İspanya’yı deplasmanda yenmesi gerekiyor. İspanya’nın kalan maçlarda puan kaybetmesi de Türkiye'nin Dünya Kupası'na doğrudan katılım ihtimalini artıracak.

Türkiye grubu ikinci sırada tamamlayarak ise Play-off turuna katılabilecek. Millilerimiz evlerinde oynayacakları Gürcistan ve Bulgaristan karşılaşmalarını kazanırsa puanını 12’ye yükselterek ikinciliği garantileyebilir.

Türkiye ikincilik halinnde Play-off turunda UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek dört ek takım ile birlikte mücadele ederek Dünya Kupası finallerine kalma şansını sürdürecek.

DÜNYA KUPASI İÇİN TÜRKİYE'NİN KAÇ MAÇI KALDI?

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PUAN DURUMU 2025