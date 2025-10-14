Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig 9. hafta fikstürü

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig 9. hafta fikstürü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig 9. hafta fikstürü
Süper Lig, Milli Ara, Dünya Kupası Elemeleri, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor merakla araştırılıyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle ligde verilen aranın ardından futbolseverler, takımlarının sahadaki performansını tekrar izleme fırsatı bulacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun takvimine göre milli ara 17 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek ve 18 Ekim Cumartesi günü 9. hafta maçlarıyla Süper Lig kaldığı yerden devam edecek.

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor belli oldu! Milli aranın başlamasıyla birlikte A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda kritik karşılaşmalara çıktı. 11 Ekim’de Bulgaristan’ı 6-1 mağlup eden milliler, 14 Ekim’de Gürcistan deplasmanında mücadele edecek. Milli maçların ardından lig takımları sahaya dönerek taraftarlarına yeniden Süper Lig heyecanı yaşatacak.

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig 9. hafta fikstürü - 1. Resim

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig’de heyecan, milli ara sonrası yeniden sahaya taşınıyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle 5 Ekim 2025’te başlayan milli ara, 17 Ekim’de sona eriyor.

Lig takımları A Milli Takım’ın Bulgaristan ve Gürcistan karşılaşmalarını tamamlamasının ardından 18 Ekim Cumartesi günü 9. hafta maçlarıyla sahaya çıkacak. 

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig 9. hafta fikstürü - 2. Resim

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Milli ara A Milli Takım’ın gruptaki ikinci maçını 14 Ekim 2025’te Gürcistan ile oynamasının ardından tamamlanacak. Süper Lig 18 Ekim’de 9. hafta karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek. Milli aranın sona ermesiyle birlikte ligdeki mücadeleler başlamış olacak.

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig 9. hafta fikstürü - 3. Resim

SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ

18 Ekim Cumartesi

Konyaspor - Kocaelispor | 14:30

Beşiktaş - Gençlerbirliği | 17:00

Çaykur Rizespor - Trabzonspor | 17:00

Başakşehir - Galatasaray | 20:00

19 Ekim Pazar

Kayserispor - Samsunspor | 14:30

Alanyaspor - Göztepe | 17:00

Gaziantep - Antalyaspor | 17:00

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | 20:00

20 Ekim Pazartesi

Eyüpspor - Kasımpaşa | 20:00

Kaynak: Türkiye Gazetesi

