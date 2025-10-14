Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig 9. hafta fikstürü

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor belli oldu! Milli aranın başlamasıyla birlikte A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda kritik karşılaşmalara çıktı. 11 Ekim’de Bulgaristan’ı 6-1 mağlup eden milliler, 14 Ekim’de Gürcistan deplasmanında mücadele edecek. Milli maçların ardından lig takımları sahaya dönerek taraftarlarına yeniden Süper Lig heyecanı yaşatacak.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig’de heyecan, milli ara sonrası yeniden sahaya taşınıyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle 5 Ekim 2025’te başlayan milli ara, 17 Ekim’de sona eriyor.

Lig takımları A Milli Takım’ın Bulgaristan ve Gürcistan karşılaşmalarını tamamlamasının ardından 18 Ekim Cumartesi günü 9. hafta maçlarıyla sahaya çıkacak.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Milli ara A Milli Takım’ın gruptaki ikinci maçını 14 Ekim 2025’te Gürcistan ile oynamasının ardından tamamlanacak. Süper Lig 18 Ekim’de 9. hafta karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek. Milli aranın sona ermesiyle birlikte ligdeki mücadeleler başlamış olacak.

SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ

18 Ekim Cumartesi

Konyaspor - Kocaelispor | 14:30

Beşiktaş - Gençlerbirliği | 17:00

Çaykur Rizespor - Trabzonspor | 17:00

Başakşehir - Galatasaray | 20:00

19 Ekim Pazar

Kayserispor - Samsunspor | 14:30

Alanyaspor - Göztepe | 17:00

Gaziantep - Antalyaspor | 17:00

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | 20:00

20 Ekim Pazartesi

Eyüpspor - Kasımpaşa | 20:00