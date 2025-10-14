Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli takım kadrosunda Cenk Tosun neden yok, neden kadro dışı bırakıldı? Milli maç öncesi gündemde

Milli takım kadrosunda Cenk Tosun neden yok, neden kadro dışı bırakıldı sorgulanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli futbolcuları Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci’yi kadro dışı bıraktı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kararın gerekçesi paylaşılmazken olayın perde arkasına dair dikkat çekici iddialar ortaya atıldı.

Milli takım kadrosunda Cenk Tosun neden yok, neden kadro dışı bırakıldı futbolseverlerin gündeminde. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yayımladığı kısa bir duyuruda “Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.” ifadelerine yer verdi. 

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA CENK TOSUN NEDEN YOK?

A Milli Takım’ın Gürcistan maçı öncesinde açıklanan aday kadrosunda Cenk Tosun’un yer almaması dikkat çekti. Tecrübeli forvetin milli takım listesinden çıkarılmasının ardından gözler kulüp düzeyindeki gelişmelere çevrildi.

Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz günlerde Cenk Tosun ile birlikte İrfan Can Kahveci’nin de kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada kararın gerekçesi paylaşılmadı.

CENK TOSUN NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Cenk Tosun’un kadro dışı kalmasının arkasında, Samsunspor deplasmanında yaşanan gerginliğin olduğu iddia edildi.

0-0 biten karşılaşmada yedek kulübesinde bekleyen Cenk Tosun’un, oyuna alınmaması nedeniyle sinirlendiği ve tepkisini yeleğini fırlatarak gösterdiği öne sürüldü.

Söz konusu davranışın teknik ekip tarafından disiplinsiz bir tutum olarak değerlendirildiği ve yönetime rapor edildiği belirtiliyor.

Sadettin Saran yönetiminin, takım içi huzuru korumak adına aldığı karar doğrultusunda hem Cenk Tosun hem de İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakıldı.

Sosyal medyada bazı taraftarlar iki futbolcunun takımda huzursuzluk meydana getirdiği iddia ederken, kulüp kanadından resmi bir açıklama yapılmadı.

MİLLİ MAÇ ADAY KADROSU

A Milli Takım’ın 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasının aday kadrosu da netleşti. TFF’nin resmi duyurusuna göre sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı.

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Muhammed Şengezer
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız

