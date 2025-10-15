İtalya, İsrail'in Dünya Kupası hayallerini bitirdi! Ronaldo'nun tarihe geçtiği maçta Portekiz'e soğuk duş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta; E, F, I ve K gruplarında oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

F Grubu'nda Portekiz, sahasında Macaristan ile 2-2 berabere kaldı. Portekiz adına iki golü de atan Cristiano Ronaldo, 41 golle FIFA Dünya Kupası elemeleri tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

PORTEKİZ'E SOĞUK DUŞ

Macaristan'ın golleri ise 8. dakikada Attila Szalai ve 90+1. dakikada Dominik Szoboszlai'den geldi.

2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda İtalya, sahasında oynadığı maçta Mateo Retegui (2) ve Gianluca Mancini'nin golleriyle İsrail'i 3-0 yendi.

İSRAİL'İN UMUTLARI SON BULDU

Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle FIFA ve UEFA'ya uluslararası futboldan men edilmesi çağrısı yapılan İsrail'in bu sonuçla Dünya Kupası'na gitme şansı kalmadı.

Bu sonuçla birlikte İtalya, puanını 15'e çıkartarak Norveç'in arkasında ikinci sırada yer aldı. Grupta 9 puanda kalan İsrail ise Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.

İTALYAN GAZETECİLERDEN SİYAH KURDELE

İtalyan Spor Yazarları Derneği’nin (USSI) girişimiyle, bu maçı takip eden İtalyan gazeteciler, Gazze’de hayatını kaybeden 250 gazeteci anısına siyah kurdele taktı.

İNGİLTERE GOL YEMEDEN GARANTİLEDİ

K Grubu lideri İngiltere, deplasmanda Letonya'yı 5-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

Grupta kalesinde hiç gol görmeyen İngiltere, Letonya karşısında Anthony Gordon, Harry Kane (2), Maksims Tonisevs (kendi kalesine), Eberechi Eze ile farklı kazandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Türkiye-Gürcistan: 4-1

İspanya-Bulgaristan: 4-0

F Grubu

Portekiz-Macaristan: 2-2

İrlanda-Ermenistan: 1-0

I Grubu

Estonya-Moldova: 1-1

İtalya-İsrail: 3-0

K Grubu

Andorra-Sırbistan: 1-3

Letonya-İngiltere: 0-5