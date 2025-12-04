Program kapsamında ani kalp durması vakalarında acil tıbbi personel vakaya müdahale edinceye kadar geçen sürede kullanılacak olan otomatik eksternal defibrilatörler (taşınabilir şok cihazı) ASELSAN iş birliği ve yerli mühendisliğimizin gücüyle geliştirildi.

Bakanlığın başlattığı Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Yaygınlaştırılması Programı’nda bilgi veren Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yerli Otomatik Şok Cihazı (OED) Projesi’nin Türkiye’nin sağlık vizyonunda tarihî bir eşik olduğunu belirterek,

“Acil durumlarda saniyelerin hayati önem taşıdığı o kritik anlar için, ASELSAN iş birliği ve yerli mühendisliğimizin gücüyle geliştirilen otomatik şok cihazı (OED) projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje, Türkiye’nin sağlık vizyonunda tarihi bir eşiktir” dedi. Cihazın, acil bir durumda akıllı yönlendirme sistemi ile vatandaşların profesyonel ekip gelene kadar hayat kurtarıcı müdahaleyi güvenle yapabilmesine imkân tanıdığını ifade eden Bakan Memişoğlu, “Hazırladığımız ‘OED Yönetmeliği’ ile 2026–2028 yıllarını kapsayan stratejik planımız çerçevesinde; havaalanları, AVM’ler, istasyonlar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda bu cihazların bulundurulmasını kademeli olarak artıracağız” dedi.