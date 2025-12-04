Uzun süredir gündemde olan 11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye devam ediyor. Teklifin ilk 15 maddesi komisyonda kabul edilirken Kovid-19 düzenlemesi af mı tartışmalarına da Bakan Tunç’tan açıklama gelirken infaz düzenlemesi ve genel affa dair konular netlik kazandı. 11. Yargı Paketi'nin Meclis'ten geçip geçmediği merak ediliyor.

Kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren teklifte kritik adımlar atıldı. TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen teklifin ilk 15 maddesi onaylanırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç düzenlemeye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

11. YARGI PAKETİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

11. Yargı Paketi henüz Meclis Genel Kurulu’ndan geçmedi. Yalnızca Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeler sürüyor. Komisyon, teklifi madde madde değerlendirirken kabul edilen maddeler daha sonra Genel Kurul’da oylanmak üzere gündeme taşınacak.

Komisyonda kabul edilen maddeler yasalaşmış sayılmıyor. Genel Kurul oylamasının tamamlanması ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Ardından yürürlüğe girme aşaması gerçekleşecek.

11. YARGI PAKETİNDE AF VAR MI, SON DURUM NE?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen hükümlülerle ilgili düzenlemenin “af niteliği taşımadığını” söyledi. Tunç, bu düzenlemenin cezaevi koşulları açısından aynı durumda olan hükümlüler için eşitliğin sağlanmasına yönelik olduğunu ifade etti.

Bakan Tunç ayrıca paketin, düğün ve benzeri etkinliklerde silahla ateş açma, meskun mahalde silah kullanımı, trafikte yol kesme ve kiralık araçlarla işlenen suçlarda ceza artırımı gibi konuları içerdiğini belirtti. Bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında bankalara ve ödeme kuruluşlarına yeni yükümlülükler getirileceğini, cep telefonu hatlarıyla ilgili yeni tedbirler uygulanacağını da açıkladı. Süresiz nafakanın kaldırılmasıyla ilgili iddiaları ise “Şu anda gündemde değil” diyerek cevapladı.

11. YARGI PAKETİ İLK 15 MADDE

Pakette kabul edilen ilk 15 madde, icra-iflas işlemleri, avukatlara verilen disiplin cezaları ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Buna göre, ihalenin feshini isteyen ancak gerekli harç veya teminatı yatırmayanların talepleri doğrudan reddedilecek. Eksik ödeme yapılmışsa ilgililere iki haftalık kesin süre tanınacak. Bu süre içinde eksiklik giderilmezse talep yeniden incelenmeden reddedilecek.

Avukatlık Kanunu’nda da disiplin hükümleri yeniden düzenlendi. Disiplin cezaları “uyarma, kınama, para cezası, işten çıkarma ve meslekten çıkarma” olarak belirlendi. Bu cezaların hangi durumlarda uygulanacağı ayrıntılı olarak düzenlendi. Ayrıca bazı disiplin cezalarının 5 yılın ardından sicilden silinmesi için avukata başvuru hakkı tanındı. Paket kapsamında dolandırıcılık suçlarına ilişkin davaların asliye ceza mahkemelerinde görülmesi de kararlaştırıldı.

