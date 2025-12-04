Bir lisede kaydedilen skandal görüntüler sosyal medyada gündem olmuş, öğrencilerin öğretmenlerine karşı hareketleri izleyenleri bile utandırmıştı. Görüntülerde bulunan öğretmenin sözleri ise öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu bir defa daha hatırlattı. Öğretmen, söz konusu öğrencileriyle ilgili "Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum." dedi.

Ankara’da bir lisede kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Kamuoyunda büyük tepki toplayan görüntülerde sınıf ortamında öğrencilerin öğretmenlerine yönelik sergilediği davranışlar 'eğitimde disiplin' tartışmasını yeniden gündeme getirmişti.

ÖĞRETMENLE DALGA GEÇTİLER

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bazı öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettikleri, ders anlatımını bilerek sabote ettikleri ve zaman zaman saygısızca tavırlar sergiledikleri anlar yer almıştı. Videoda öğretmenin durumu sakinleştirmeye çalıştığı ancak öğrencilerin davranışlarını sürdürdüğü dikkatlerden kaçmamıştı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDIĞINDAN HABERİ YOK

Sözcü'de yer alan habere göre tepki çeken hareketlere maruz kalan öğretmenin öğrencilerin ceza almaması için durumu okul yönetimine bildirmediği ortaya çıktı. Olaydan günler sonra öğretmenin kürsüde ders anlatırken yere düşerek kolunu kırdığı, beyin kanaması olasılığına karşı İbni Sina Hastanesi’nde müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Öğretmenin alay edildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığından dahi habersiz olduğu anlaşıldı.

ÖĞRENCİLERİMİ SEVİYORUM

Milli Eğitim yetkililerini şoke eden olaydan sona öğretmene hastanede geçmiş olsun ziyaretleri başladı. Disiplin soruşturması kapsamında bilgisine başvurulan öğretmenin sözleri ise mesleğin ne kadar kutsal olduğunu bir defa daha ortaya koydu. Öğretmen yaşananlarla ilgili "Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Böyle bir olay yaşandığı için tabii üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim. Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir" diye konuştu.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenine saygısızlık yapan öğrenciler hakkında disiplin süreci başlattı.

