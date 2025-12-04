Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1-1 sonuçlanan derbi sonrası hakem Yasin Kol gündem oldu. Galatasaray yönetiminin TFF ile yaptığı görüşme, hakemin geleceğine ilişkin tartışmaları artırırken Yasin Kol hakemliği bitti mi, bıraktı mı soruları gündeme geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, sahadaki skor kadar hakem tartışmalarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Derbiyi yöneten hakem Yasin Kol, özellikle Galatasaray cephesinin tepkisini çekerken kulüp yöneticilerinin TFF'ye giderek görüşme yapması olayın daha da büyümesine yol açtı.

YASİN KOL OLAYI NE?

Derbinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında hakem Yasin Kol geldi. Galatasaray, derbi sırasında verilen ve verilmeyen kararların kendileri aleyhine olduğunu savundu. HT Spor'un haberine göre kulüp yönetiminin, maçtaki pozisyonlardan oluşan bir video hazırladığı ve bu görüntülerin TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na izletildiği öğrenildi.

İddiaya göre videoda 55 ile 95. dakikalar arasında Galatasaray lehine faul verilmediği belirtildi. Bu kapsamda Galatasaray'ın federasyonla yaptığı görüşmede hakemin hatalı kararlar verdiği savunulurken yönetim, Yasin Kol'un bir daha Galatasaray maçlarında görevlendirilmemesini talep etti. Kulübün bu görüşmede hakemin kariyerinin sonlandırılması yönünde de talepte bulunduğu iddia ediliyor.

Yasin Kol olayı ne, hakemliği bitti mi?

YASİN KOL HAKEMLİĞİ BİTTİ Mİ?

Yasin Kol'un hakemliği resmen sona ermedi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Hakemlerle ilgili atamalar ve lisans kararları federasyon yönetiminin yetkisi altında olduğu için sürecin nasıl ilerleyeceği federasyonun açıklamasına bağlı.

Yasin Kol olayı ne, hakemliği bitti mi?

YASİN KOL KİMDİR, NERELİ?

15 Aralık 1987 yılında Trabzon Sürmene'de doğan Yasin Kol, ilk kez 3 Mart 2019'da Süper Lig'de 4. hakem olarak görev aldı. 2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetiyor. 2024 yılında TFF tarafından yetersiz görülüp alt klasmana düşürülse de ertesi yıl yeniden Süper Lig maçlarında görev almaya başladı. Asıl mesleği güvenlik görevlisidir.

Haberle İlgili Daha Fazlası