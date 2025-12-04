Galatasaray'da 2022-2023 sezonundan beri forma giyen, ikinci yılında Süper Lig gol kralı olan Mauro Icardi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sakatlıktan döndükten sonra eski günlerini mumla aratan ve 'yeni sözleşme' krizi yaşanan Arjantinli futbolcuya dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Kadıköy'de 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 89'uncu dakikasında Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil olan Mauro Icardi, sahada kaldığı sürede 3 defa topla buluşurken, bir defa girdiği ikili mücadeleyi kaybetti. Galatasaray'ın, devre arasında Icardi'nin yerine forvet arayışlarına başladığı öne sürüldü.

Icardi derbide 3 defa topla buluştu

DERBİDE TAVIR

Sabah Gazetesi'ne göre; 1-0 kaybedilen Kocaelispor ve Union Saint-Gilloise maçlarında beklentileri karşılayamayan 32 yaşındaki futbolcu, derbide son bölümde oyuna girince tavır yaptı. Yaşanan son gelişmenin ardından Icardi'nin gözden düştüğü ifade edildi.

STOPER, KANAT, ORTA SAHA VE FORVET TRANSFERİ

Ocak ayında 4 transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların, yedek kalmayı sorun etmeyecek bir forvet takviyesi yapacağı belirtildi. Forvetin yanı sıra Galatasaray'ın transfer planladığı diğer mevkiler ise stoper, orta saha ve kanat.

Icardi'nin, sözleşmesi uzatılmaması halinde ocak ayında istediği kulüple görüşme hakkı bulunuyor

18 MAÇTA 7 GOL

Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Arjantinli forvet, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 18 maça çıkıp, 765 dakika süre aldı ve 7 gol kaydetti.

