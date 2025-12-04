Birer puan farkla sıcak takipte, lider Aslan üç maçın ikisini sahasında, Kanarya ve Fırtına ise birini evinde oynayacak.

Derbi beraberliği sonrası Süper Lig’de liderlik yarışı daha bir ‘süper’ oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor 1’er puan arayla sıralamada yer aldı. Ve gözler de yeni yıla hangi takımın lider gireceğine çevrildi?

Fikstüre bakıldığında ise avantajlı olan takım sarı kırmızılılar. Çünkü ilk yarıda kalan üç maçın ikisini evinde oynayacak ve tek deplasmana gidecek. Yenilgisiz tek takım durumundaki sarı lacivertliler ile çıkıştaki bordo mavililer iki deplasman sınavı verecek.

FIRTINA İÇİN DERBİ

Gerçi fikstür ayrıntısına bakıldığında Kanarya adına deplasman mı o da tartışılır? Çünkü Fenerbahçe iki maçını da İstanbul’da oynayacak. Kanarya 2025’in sonunda şehir dışına çıkmayacak. Kalan maçlara bakıldığında Trabzonspor’un diğerlerine göre işi biraz daha zorlu. Sebebi de bir büyük maçının olması. Karadeniz ekibi 14 Aralık’ta sahasında yeniden umutlanan Beşiktaş ile karşılaşacak. 21 Aralık haftası sonrasında ise lige ara verilecek. İkinci yarı 18 Ocak’ta başlayacak.

G.SARAY’IN MAÇLARI

5 Aralık Samsunspor

13 Aralık Antalya (d)

21 Aralık Kasımpaşa

F.BAHÇE’NİN MAÇLARI

6 Aralık Başakşehir (d)

15 Aralık Konyaspor

21 Aralık Eyüpspor (d)

TRABZON’UN MAÇLARI

7 Aralık Göztepe (d)

14 Aralık Beşiktaş

21 Aralık G.Birliği (d)

