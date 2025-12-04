Kaydet

İzmir'in Buca ilçesi Otoban Batı Çıkışı yakınındaki ormanlık alanda, bir kadının darbedilme anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kadının imdat çığlıkları duyulurken, görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüphelinin E.A. olduğunu tespit ederek yakaladı. E.A.'nın emniyetteki ifadesinde, sevgilisi olduğu öğrenilen kadınla tartışma yaşadığını ve kadının boğazını sıktığını belirttiği öğrenildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı olayla ilgili şüpheli E.A.'nın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

