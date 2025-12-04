İki çocuk annesi Debra MacCuaig, cildinde başlayan kaşıntıyı fark ettiğinde bunun önemli bir şey olduğunu düşünmedi. Bronzlaşan ten rengini ise sık sık kullandığı ürünlere bağladı. Ancak 38 yaşındaki Debra’ya hiç beklemediği bir teşhis kondu.

Debra ilk belirtileri Ekim 2018’de fark etti. “Kolumu sürekli kaşıyordum” diye süreci anlatan Debra, “Yeni bir çamaşır deterjanı ya da nemlendirici olabilir diye düşündüm. Cildim hassastır, o yüzden çok endişelenmedim” ifadelerini kullandı.

TEN RENGİ GİDEREK KOYULAŞTI

Aynı dönemde yoğun bir sosyal programa sahip olduğunu ve sık sık bronzlaştırıcı kullandığını söyleyen Debra, bu nedenle ten renginin koyulaşmasını doğal karşıladı. “O ay her hafta sonu bir etkinliğim vardı, biraz fazla bronzlaşıyordum” diye ekledi.

SİMPSONS’A BENZETTİLER MEĞER SARILIKMIŞ

Ancak Debra farkında olmadan sarılık belirtilerini yaşıyordu. Şiddetli kaşıntı ve koyu renk idrar bunlar arasındaydı. “İş yerinde herkes benimle dalga geçiyordu, ‘Simpsons’ karakteri gibi oldun’ diyorlardı” diyen Debra o dönemde durumun farkında olmadığını söyledi.

ŞİKAYETLERİ ARTINCA DOKTORA GİTTİ

Bir cumartesi gecesi şikayetleri ağırlaşınca durumu ciddiye aldı. “Kendimi çok bitkin hissediyordum. Eşime ‘Gözlerim biraz sarı mı?’ diye sordum. O da ‘Evet, öyle görünüyor’ dedi.”

Debra bunun üzerine doktora gitti ve kan testleri, ultrason, MR derken yapılan incelemeler Kasım 2018’de sonuçlandı. Testlere göre Debra’nın safra kanalında bir tıkanıklık vardı ve bu durum sarılığa neden oluyordu.

OPERASYONDA KANSER TESPİT EDİLDİ

Aralık 2018’de belirtileri ilerleyince büyük bir operasyona alındı. Bu işlem sırasında pankreas başı, onikiparmak bağırsağı, safra kesesi ve safra kanalının bir kısmı çıkarıldı.

Ameliyat esnasında pankreas kanseri tespit edildi ve tümör tamamen alındı.

Altı aylık kemoterapinin ardından Debra’nın vücudunda kanser bulgusuna rastlanmadı.

ANNESİNİ AYNI HASTALIKTAN KAYBETTİ

Debra hastalığı atlatıp iki çocuk sahibi oldu ancak dört yıl sonra annesi Pam’e de aynı tür pankreas kanseri teşhisi kondu.

“Her şey birebir benimki gibiydi” diyen Debra, annesinin Ocak 2024’te kemoterapiyi bitirdiğini ve durumunun iyiye gittiğini, ancak Eylül ayında yapılan kontrollerde kanserin omurga ve akciğerlere yayıldığının ortaya çıktığını anlattı. “İyileşemeyeceğini ama tedavi edilebileceğini söylediler. Yıkıldık… O sırada yedi aylık hamileydim” diyerek duygularını aktardı.

Pam’ın durumu Mart ayında hızla kötüleşti ve iki ay sonra hayatını kaybetti.

Debra yaşadıkları için büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Bir tür hayatta kalma suçluluğu hissediyorsunuz. Tüm belirtileri biliyorduk ama yine de bunu yaşadık. Aynı kanserin ailemize tekrar vurduğuna inanamadım” dedi.

“VÜCUDUNUZU DİNLEYİN” UYARISI

Debra son olarak herkese “İçinize sinmeyen bir şey varsa mutlaka doktora gidin. Vücudunuzu dinleyin” uyarısında bulundu.

