Avusturya ekibi Sturm Graz'dan Temmuz 2023'te Fransız temsilcisi RC Strasbourg'a imza attıktan sonra "Strasbourg'un Almanya'da olduğunu düşündüğünü" söyleyen Emmanuel Emegha, son açıklamalarının ardından kadro dışı bırakıldı. 22 yaşındaki santrforun, gelecek sezon Chelsea'ye transferi kesinleşmişti.

Strasbourg yönetimi, Emmanuel Emegha'nın son haftalarda kulübün "değer ve beklentilerine uygun davranmaması" nedeniyle kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Fransız kulübünün açıklamasında, "Emmanuel, kulübümüz için önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Tek maçlık disiplin cezasının ardından kadroya geri dönecektir" ifadeleri yer aldı.

Emmanuel Emegha (Fotoğraf: Instagram)

"BELKİ DE BEN OYNAMADIĞIM İÇİN KAZANAMADIK"

Gelecek sezon Premier Lig devi Chelsea'de forma giyecek 22 yaşındaki Nijerya asıllı Hollandalı forvet, geçtiğimiz ay Lille karşısında attığı iki gol sonrası verdiği maç sonu röportajında sezonun en zorlu maçlarında forma giymemesine gönderme yaparak, "PSG ve Monaco'ya karşı oynamadım. Belki de bu yüzden kazanamadık" ifadelerini kullanmıştı.

Bu çıkışın kulüpte rahatsızlığa neden olduğu ve kadro dışı kararına giden süreci hızlandırdığı belirtildi.

"KULÜBÜN ALMANYA'DA OLDUĞUNU SANIYORDUM"

Sözcü'de yer alan habere göre; sıra dışı ifadeler Emegha'nın ilk çıkışı değil. Strasbourg'a ilk imza attığı dönemde Hollanda basınına verdiği röportajda "Strasbourg'a transfer olduğum dönemde kulübün Almanya'da olduğunu sanıyordum" ifadelerini kullanan Emmanuel Emegha, Fransa'da büyük yankı uyandırmıştı.

11 MAÇTA 7 GOL

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Emegha, bu sezon Ligue 1 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplam 11 karşılaşmada süre alırken; 7 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

