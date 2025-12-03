İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde konuk takımdan Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde, Leroy Sane'nin golü sonrası sarı-kırmızılı takımın sevinci sırasında Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişinin cezası belli oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sahaya çakmak atan taraftar hakkında gözaltı kararı verildiği ve şahsın bir yıl boyunca spor müsabakalarından men edildiği açıkladı.

Kazımcan Karataş

SAVCILIK: GÖZALTI TALİMATI, BİR YIL MEN

T.C. İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın olayla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"01/12/2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakası esnasında sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzünde isabet ettiği olaya ilişkin olarak Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca soruşturma başlatılmış olup, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, ayrıca şahsın 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men tedbiri uygulanmıştır.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması

