Galatasaray'dan bir derbi paylaşımı daha: İnsanlık dışı görüntüler
Galatasaray, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde Leroy Sane'nin golünde futbolcuların sevindiği sırada tribünlerden atılan yabancı maddeleri paylaştı.
Galatasaray, Fenerbahçe maçında Leroy Sane'nin golünde futbolcuların sevindiği sırada tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle paylaşım yaptı.
"İNSANLIK DIŞI GÖRÜNTÜLER"
Sarı kırmızılılar, Kazımcan Karataş'a isabet eden çakmağı paylaşarak "Leroy Sané’nin golünün ardından Kadıköy’de yaşanan insanlık dışı görüntüler!" ifadelerine yer verdi.
YÜZÜNE ÇAKMAK İSABET ETTİ
Kadıköy'de oynana maçın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçen Galatasaray'da futbolcular deplasman tribünü önünde sevindi.
Tribünlerden atılan bir çakmak Kazımcan Kartaş'ın hemen gözünün altına isabet etti. 22 yaşındaki futbolcu, tedavi edildikten sonra maça devam etti.
