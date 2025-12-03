2020 MasterChef'in şampiyonu ünlü şef Serhat Doğramacı ve ortaklarının Beylikdüzü’deki hamburgerci dükkanı kurşunlandı. Yurt dışından gelen bir telefon alan iş yeri sahiplerinden ‘haraç’ istendiği iddia edildi.

Beylikdüzü'nde Marmara Mahallesi'nde 3 gün önce açılan bir hamburger dükkanına dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Ünlü yemek programı MasterChef Türkiye’nin 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait olduğu öğrenilen hamburgerci kurşunların hedefi oldu.

'HARAÇ' İDDİASI

Saldırıda hamburgercinin yanındaki, Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de hasar aldı. Saldırının kim yada kimler tarafından yapıldığı bilinmezken, dükkan sahiplerinden yurt dışından gelen bir telefonla haraç istendiği iddia edildi.

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümü mezunu Serhat Doğramacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya ve kupa kazandı. Genç şef ismini 2020 yılında fenomen yemek programı MasterChef Türkiye’de şampiyon olması ile duyurdu.

2020'de elde ettiği şampiyonluk ile adından söz ettirdikten Doğramacı, Kadıköy'de bir hamburger dükkanı açtı. Ünlü şef, Mehmet Şef'in “MasterChef'te ne yapacaksın?” sorusuna verdiği “Birinci olacağım” cevabı ile çok konuşulmuştu.

