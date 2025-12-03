Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 51 yaşındaki engelli Erkan Menteş, eşi tarafından evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Yanında kesici alet bulunan Menteş’in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dışarıda işleri olan Erkan Menteş’in eşi Menteş’ten uzun süre haber alamayınca merak ederek eve geldi.

Denizli’de gizemli ölüm! Engelli adamı eşi kanlar içinde buldu

KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Eve giren kadın kocası Menteş’i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Kadının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Erkan Menteş’in boğazının kesildiğini ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YANINDA KESİCİ ALET BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde Erkan Menteş’in yanında kesici alet bulundu. Kesici alet incelenmek amacıyla el konuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Erkan Menteş’in cenazesi otopsi yapılmak amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

