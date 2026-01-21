Grand Kartal Otel’de 78 kişinin ihmaller zinciriyle hayattan koparıldığı yangın faciasının birinci yılında acılı aileler otel önünde toplandı. 34’ü çocuk 78 kişinin can verdiği Grand Kartal'ın duvarına melek sembolleri yansıtıldı. Kimi çocuklarına, kimi eşine kimi ise kardeşine ağladı. Değişmeyen tek şey ise acılarının ilk günkü gibi taze olmasıydı...

Türkiye’yi hüzne boğan Grand Kartal Otel yangınının üzerinden bir yıl geçti. 21 Ocak gecesi Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezindeki otelde çıkan yangın, binada kullanılan yanıcı malzemeler ve yetersiz yalıtım sebebiyle kısa sürede büyüyerek alev kapanına dönüşmüştü.

Kartalkaya’da en acı buluşma! 03.17’de zaman durdu, gözyaşları konuştu

34'Ü ÇOCUK 78 KİŞİ ÖLDÜ

Yangında 34’ü çocuk olmak üzere toplam 78 kişi içeride mahsur kalarak can vermiş, 137 kişi de yaralanmıştı. İhmaller zincirinin gölgesinde yaşanan facia, üzerinden aylar geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor.

Kartalkaya’da en acı buluşma! 03.17’de zaman durdu, gözyaşları konuştu

ACI İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE

Faciasının birinci yıldönümünde, acılı aileler otel önünde bir araya geldi. Saat 03.17’de gökyüzüne dilek fenerleri bırakan aileler, kaybettikleri yakınlarını gözyaşlarıyla andı.

Kartalkaya’da en acı buluşma! 03.17’de zaman durdu, gözyaşları konuştu

KİMİNİN EŞİ, KİMİN ÇOCUKLARI KİMİNİN İSE KARDEŞLERİ...

Duygusal anların yaşandığı anmada, hayatını kaybedenlerin isimleri ve onları temsilen ‘Melek’ sembolleri projeksiyonla otelin duvarına yansıtıldı.

Kartalkaya’da en acı buluşma! 03.17’de zaman durdu, gözyaşları konuştu

Aileler, kaybettikleri çocukları, eşleri ve kardeşleri için gökyüzüne dilek fenerleri bıraktı.

Kartalkaya’da en acı buluşma! 03.17’de zaman durdu, gözyaşları konuştu

"KOCAM O CEHENNEMİ YAŞADI"

Yangın faciasında manevi kızı Mina, eşi Şenol Akişli’yi kaybeden Menşure Akişli, "Çok acı bir gece. Buraya ayaklarım geri gide gide geldim. Ama hiçbir çaresizlik kocamın yaşadığı çaresizlikten daha büyük olamaz. Çünkü benim kocam uyandı ve defalarca itfaiyeyi aramış. Hiç uyanmadığını düşünerek bir nebze olsun kendimi avuttum. ‘Acı çekmedi, annesini, oğlunu, kızını,karısını düşünmedi’ diye düşündüm. Maalesef ki kocam o cehennemi yaşadı" ifadelerine yer verdi.

Kartalkaya’da en acı buluşma! 03.17’de zaman durdu, gözyaşları konuştu

"ONLARCA AİLENİN OCAĞI SÖNDÜ"

Yangın faciasında abisi Şenol Akişli, yeğeni Mina Akişli ve annesi Gülçin Akişli’yi kaybeden Oktay Akişli, "Annemi, abimi ve yeğenimi kaybettim bu yangında. Olaydan 78 gün sonra da babamı kaybettim. Yani her şeyini kaybetmiş bir insan var burada. Onlarca ailenin ocağı söndü. Onlarca insanın hayallerini umutlarını ellerinden aldılar" dedi.

Kartalkaya’da en acı buluşma! 03.17’de zaman durdu, gözyaşları konuştu

Kartalkaya’da en acı buluşma! 03.17’de zaman durdu, gözyaşları konuştu

Haberle İlgili Daha Fazlası