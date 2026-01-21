Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump’ı sosyal medya üzerinden dünyayı yönetmeye çalışmakla suçlayarak, dijital platformlardaki manipülasyonlara karşı uyarıda bulundu.

Ülkenin Rio Grande do Sul eyaletinde düzenlenen bir açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Lula da Silva, ABD Başkanı Trump’ı eleştirdi.

"DÜNYAYI TWİTTER ÜZERİNDEN YÖNETMEK İSTİYOR"

Lula da Silva, Trump’ın sosyal medya aracılığıyla dünyayı yönetme niyetinde olduğunu savunarak, "Trump’ın Twitter (X) üzerinden dünyayı yönetmek istediğinin farkına vardınız mı? Harika, her gün bir şeyler söylüyor. İnsanların yüzlerine bakmadan saygıyla davranmanın mümkün olduğunu mu sanıyorsunuz?" dedi.

"AKILLI OLMAZSAK YALAN GERÇEĞE GALİP GELECEK"

Sosyal medya platformlarında ciddi manipülasyonlar yapıldığını vurgulayan Lula da Silva, "Bazılarının görmemizi ve inanmamızı istediği algoritmanın tuzağına düşmememiz gerekiyor. Seçimler olduğunu hatırlamamız şart, çünkü akıllı olmazsak yalan gerçeğe galip gelecektir." uyarısında bulundu.

Lula da Silva ile yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle Trump yönetimi, Brezilya’ya tarife vergileri uygulamıştı.

