Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ evinde ölü bulundu.

Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aktuğ'a (50) ulaşamayan arkadaşları, durumu üniversite yetkililerine bildirdi.

EVDE HAREKETSİZ BULUNDU

Aktuğ'un kaldığı lojmana 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler hareketsiz halde buldukları Aktuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi. İzmirli olduğu öğrenilen akademisyenin cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

GÖZDE NUR BAYAR

