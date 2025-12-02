Yorumcu Evren Turhan, 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi. Galatasaray'da 1995-1996 sezonunda forma giyen eski futbolcu, sarı-lacivertli takımın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Evren Turhan, Kadıköy'de 1-1'lik skor sonucu puanların paylaşıldığı Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turhan'ın, uzun yıllar Galatasaray'da top koşturduktan sonra Portekiz ekibi Benfica'ya giden, Portekiz'de geçirdiği bir sezonun ardından Fenerbahçe'ye imza atan Kerem Aktürkoğlu için yaptığı yorumla gündem oldu.

"YASİN KOL GÖREVİNİ YAPTI"

Hakem Yasin Kol'u hedef alan 51 yaşındaki eski futbolcu, "Okan Buruk çok doğru şeyler söyledi, sakatlık olmadan çıkmak önemliydi. Maçı falan konuşmaya gerek yok. Zaten Yasin Kol'u söylemiştim, görevini yaptı ve bunu bütün Türkiye’nin önünde yaptı. Milan Skriniar'ın iki defa atılması lazımdı, gözünün önünde oldu ama es geçti" dedi.

"KEREM RÖVANŞTA OYNAYAMAZ"

Kerem Aktürkoğlu'nun performansına vurgu yapan Evren Turhan, "Rakip takım bir puana seviniyor ve bu halleriyle şampiyon olmayı düşünüyorlar. Kerem Aktürkoğlu’nu gördünüz işte. Galatasaray’a karşı oynayamaz, eli ayağı titrer ve öyle de oldu. Sözümün arkasındayım, zaten rövanşa da gelmez, 'Sakatım' der, kart görür gelmez" sözlerini sarf etti.

