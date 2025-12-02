Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftası derbi maça sahne oldu. Kadıköy'de kozlarını paylaşan lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yorumculuk yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen, günlerdir sonucu merakla beklenen karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, "Şampiyonluğa oynayan takımlar iki tane düz 6 numarayla günümüz oyununda zorlanırlar" dedi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 33, sarı-lacivertliler ise 32 puana yükseldi. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, dev derbiyi Sports Digitale ekranlarında yorumladı.

"70'LERDEKİ DERBİLERE BENZEDİ"

"Galatasaray maç geneli yüzde 52 topa sahip olmasına rağmen, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin pas sayısı da yüzdesi de fazladır. Her ne kadar Fatih Tekke, 4'üncülük için yorum yapsa da istedikleri sonuç buydu ve olmaz olmaz bir sonuç değildi. 70'lerdeki derbilere benzedi bu maç. O dönemlerde 0-0, 1-1 biten maçlar olurdu.”

"GALATASARAY'A MAÇ ÖNCESİ BİR PUAN TAMAMDI"

Maçı küçük detaylar belirleyecekti ve öyle de oldu. Camianın arzusuna, coşkusuna Fenerbahçe’nin bu oyunu yetmezdi ve yetmedi. Galatasaray’ın da bu oyunu 1-0'ı kurtarmazdı. Hiç maç oynanmasa Galatasaray için bir puan tamam olurdu. Fakat maç bitiminde 'Bu maç elimden gitti' diyordur. Fenerbahçe açısından baktığımızda ise aylar sonra ilk kez lider olma şansınız var, rüzgarı arkanıza almışsınız; fakat konsantrasyonda kalite düşük kalırsa hatalar başlar.

"ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN TAKIMALR İKi 6 NUMARAYLA ZORLANIR"

Tedesco’nun kafası Ferencvaros maçından sonra karıştı; yoksa Levent’i oynatıp forvette Duran ya da Talisca ile başlayacaktı. Fenerbahçe orta sahası bir 6 numara, iki 8 numarayla oynuyor. 8 numaralar tüm sahayı kovalamakla sorumludur. Oradaki oyuncu Alvarez’e yardımcı olacak, Brown’a yardımcı olacak, Kerem’in arkasından gidip bindirme yapacak. Bunu İsmail nasıl yapar? İki iki daha dört; şampiyonluğa oynayan takımlar iki tane düz 6 numarayla günümüz oyununda zorlanırlar. Hele bir de bu iki 6 numaradan birini 8 numaraya, 10 numara olanı da 8 numaraya çevirirseniz üretemezsiniz.”

"FENERBAHÇE'NİN ÜRETMESİ LAZIM"

Son 6 haftada Galatasaray 4'üncü veya 5'inci sıradadır. Kocaelispor bile Galatasaray'dan fazla puan aldı bu periyotta. Şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle Fenerbahçe, uzun süredir ilk defa böyle bir heyecan yakaladı. Bu kadar heyecanla devam eden Fenerbahçe oyun formatını böyle oynayacaksa, futbolcuları değiştirsin. Beşiktaş maçındaki 0-2'yi düşünsün, bugünki 0-1'i düşünsün. Fenerbahçe'nin üretmesi lazım. 'Ben Fenerbahçe olarak geriye düşmek istemiyorum' diyorsan o zaman üretecek oyuncularla oynayacaksın. Bugün 89'uncu dakikada kadro Beşiktaş maçının da son bölümünde oyundaydı."

