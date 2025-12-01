Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi 2 isim ihraç edildi
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği derbi öncesinde tansiyon yükselirken iki isim ihraç edildi.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde iki takım sporcuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik meydana geldi.
TAKIMLAR ARASINDA GERGİNLİK
Sarı-kırmızılı takımdan Victor Osimhen ile sarı-lacivertli kaleci İrfan Can Eğribayat arasında başlayan gerginliğe daha sonra diğer futbolcular ve teknik heyetler de katıldı.
Güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından olaylar yatıştırıldı. Futbolcuların sakinleştirilmesinden sonra polis orta saha çizgisinde bir süre bekledi. Daha sonra futbolcular çalışmalarına devam etti.
İKİ İSİM İHRAÇ EDİLDİ
HT Spor'un haberine göre; Galatasaray Maç Analisti Serhat Doğan ve Fenerbahçe Stat Müdürü Ali Bozan, ısınma sırasındaki kargaşa sonrası ihraç edilen isimler oldu.
