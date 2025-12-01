Uşak'ta akılalmaz bir olay meydana geldi. Belediye ekipleri kanalizasyonda oluşan tıkanıklığı açmak için çalışma yaptığı sırada kanalizasyon içerisinde cenin bulundu.

Korkunç olay, Uşak'ta Ünalan Mahallesi 3. Nisan Sokak'ta bulunan kanalizasyonda meydana geldi.

Uşakta korkunç olay! Kanalizasyonda cenin bulundu

İŞÇİLERİ ŞOKE EDEN OLAY

Edinilen bilgilere göre, kanalizasyon hattında yaşanan tıkanıklığı gidermek için bölgeye gelen belediye işçileri, çalışma sırasında kanalizasyon içinde cenin olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kanalizasyondan çıkarılan cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

