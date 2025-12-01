Anadolu Ajansı
Canlı yayına kadını acımasızca dövdü! Skandal görüntüler cezasız kalmadı
Sosyal medya platformu Tiktok'ta bir kadının acımasızca darp edildiği skandal görüntüler sonrası ekipler harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kadına şiddet uygulayan şahsın yakalandığını duyurdu.
Özetle
Kaydet
Gündem 50 dk önce
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada bir erkeğin kadına fiziksel şiddet uyguladığını gösteren bir canlı yayında, şüphelinin yakalandığını duyurdu.
- Bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı sosyal medyada yapılan canlı yayında tespit edildi.
- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı bu olayın ardından harekete geçti.
- Şüphelinin adı B.S. olarak belirlendi.
- B.S.'nin engelli raporu bulunduğu tespit edildi.
- İşlenen suçtan dolayı zanlı B.S yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadaki canlı yayında kadına şiddet uyguladığı tespit edilen şüphelinin yakalandığını duyurdu.
GÖZALTINA ALINDI
Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya hesabından gerçekleştirilen canlı yayında "bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığının" Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığınca belirlendiğini bildirdi.
ENGELLİ RAPORU ÇIKTI
Yerlikaya, çalışmalar sonucu N.K. isimli kadına şiddet uygulayan şüphelinin, engelli raporu bulunan B.S. olduğunun tespit edildiğini ve zanlının yakalandığını belirtti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR