İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 firarinin Gürcistan, Almanya, Avusturya ve Fransa’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, yağma, dolandırıcılık ve sahtecilik gibi ağır suçlardan aranan kişilerin, uluslararası iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucu yakalandığı belirtildi. Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan tüm suçluların tek tek adalete teslim edileceğini vurguladı.

GÜRCİSTAN’DA ARANAN 7 FİRARİ TESLİM EDİLDİ

Bakanlığın koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, Gürcistan’da yakalanan F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L. ve İ.K. isimli şüpheliler Türkiye’ye iade edildi. Bu kişilerin; kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sahtecilik, dolandırıcılık, tefecilik, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan arandığı belirtildi.

ALMANYA ÜÇ SUÇLUYU TESLİM ETTİ

Almanya’da yakalanan A.A., S.D. ve E.Y. isimli şahısların da Türkiye’ye gönderildiği açıklandı. Bu kişilerin “uyuşturucu ticareti”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “yağma” suçlarından kırmızı bültenle arandığı bilgisi paylaşıldı.

AVUSTURYA VE FRANSA’DAN İKİ FİRARİ DAHA TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Avusturya’da “uyuşturucu ticareti” suçundan aranan Z.S., Fransa’da “resmi belgede sahtecilik” suçundan aranan H.D.’nin de iade edilen isimler arasında yer aldığı belirtildi. Böylece dört ülkeden toplam 12 firari Türkiye’ye getirilmiş oldu.

"FİRARİ SUÇLULARI TEK TEK YAKALAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, istihbarat birimleri ve çeşitli daire başkanlıklarının görev aldığını ifade ederek, emeği geçen tüm personeli tebrik etti. Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aranan suçluları bir bir yakalayıp ülkemize iadelerini sağlayacağız." mesajını paylaştı.

Editör:ABDULLAH AYDEMİR

