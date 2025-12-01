"ALLAH'IN TAKDİRİ"

İncir ağacının her sene bir önceki seneden daha fazla meyve verdiğini söyleyen Adem Kekik, "Ben dut ağacını budarken kafasını kestim bir sene sonra baktım ki buradan bir incir ağacı çıktı. Kendiliğinden çıkan incire herhangi bir toprak bulunmuyor. Çıkmaya başladıktan 2 sene sonra bir baktım 2 tane incir tuttu siyah, ondan sonra seneye baktım 7-8 tane, sonra da 12 tane incir tuttu. Aşırı büyümeye başlayınca ben bunu budadım ve şu an tekrardan filizlenmeye, uzamaya başladı. Allah’ın takdiri bu yapacak bir şey yok" dedi.