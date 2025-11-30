Aile Bakanlığının hayata geçirdiği yeni uygulamalarla kadına karşı şiddetle mücadelede bütüncül yaklaşım devreye girecek. Şiddet riski takibine karşı yapay zekâ devreye alınacak. Erkeklere olumlu babalık eğitimleri verilecek. Kadın dostu güvenli şehir yaklaşımı desteklenecek. Cezaların etkinliği gözden geçirilecek

ESMA ALTIN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına şiddet ile mücadelede tüm aktörlere yönelik geliştirdiği yeni politikaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda, “Kadına Yönelik Şiddet Algı, Tutum ve Farkındalık Araştırması” yürütülecek. Araştırma kapsamında şiddet risk biçimi ve algısı da incelenecek.

EĞİTİM İÇERİKLERİ

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda küçük yaşlardan itibaren farkındalık oluşturmak amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Veli platformlarına “Kadına Yönelik Şiddetsiz Yaşam ve Saygı Kültürü” konusunda eğitim içerikleri ekleyecek. Bu yöntemle, hem öğrenci ve velilerin kişisel gelişimi hem de sınıf ve okul ortamları ile aile hayatında şiddetsiz bir kültürün yaygınlaşması bakımından katkı sağlanması hedefleniyor.

OLUMLU BABALIK EĞİTİMİ

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı değişimin sağlanabilmesi için erkeklerin sürece aktif katılımı sağlanacak. erkeklere yönelik olarak olumlu erkeklik, babalık rolleri, şiddetsiz iletişim ve sorumluluk temelli ilişki biçimleri konularında etkinlikler yürütülecek. Etkinliklerle saygı, empati ve iş birliğine dayalı ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

KADIN DOSTU ŞEHİRLER

Kadın dostu güvenli şehir yaklaşımını desteklemek amacıyla, vatandaşların güvenli alanlar, şiddet riski taşıyan bölgeler ve yaşadıkları olumsuz tecrübeler hakkında geri bildirim verebilecekleri bir sistem kurulacak. Alınan geri bildirimler yerel yönetimler ve kolluk birimleri tarafından değerlendirilerek şehir planlaması ve güvenlik tedbirlerine entegre edilecek.

BOŞANMA DANIŞMANLARI

Boşanma davası sürecinde taraflara bireysel danışmanlık hizmeti verilmesine yönelik tedbirler alınacak. Bu düzenlemeyle, boşanma sürecinde ortaya çıkabilecek şiddet riskinin azaltılması amaçlanıyor. Mevzuat gözden geçirilerek cezaların etkinliği, haksız tahrik, takdiri indirim uygulamaları, tekerrür, uzlaştırma hükümleri, ceza yargılaması ve infaz süreçlerinde mağdurların haklarının korunması vb. hususlar ele alınacak.

YAPAY ZEKÂ İLE HIZLI MÜDAHALE! DİJİTAL ZORBALIĞA KARŞI TEDBİRLER

Şiddete maruz kalan kadınların çocuklarının dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korunmaları maksadıyla, “Dijital Güvenlik ve Medya Atölyeleri” hayata geçirilecek. Bu atölyelerde siber zorbalıkla baş etme yolları, kişisel verilerin korunması, sosyal medya güvenliği, dijital iz bırakmama metotları, güvenli internet kullanımı, medya içeriklerinde şiddet unsurlarının tanınması, eleştirel değerlendirme metotları, güvenli dijital iletişim ve başvuru mekanizmaları konularında eğitimler verilecek. Çocuklara yaş gruplarına uygun oyunlaştırılmış uygulamalar, kısa çizgi filmler hazırlanacak. Annelere yönelik oturumlarda ise çocuklarını dijital ortamda nasıl koruyabilecekleri konusunda rehberlik yapılacak. Yapay zekâ destekli “Kadına Yönelik Şiddet Olayları Ulusal Risk Takip Modülü” kurulacak. Zamanında ve hızlı müdahale sağlanacak riskli durumların doğru tespiti ve vakalara yönelik hızlı müdahale kapasitesi artırılacak.

