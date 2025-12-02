Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, Süper Lig'de sarı kırmızılıların Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı derbinin ardından açıklamalar yaptı.

Futbol yorumcusu Hasan Şaş, Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı derbinin ardından değerlendirmeler yaptı.

BURUK'A OSIMHEN ELEŞTİRİSİ

SporON YouTube kanalında konuşan Hasan Şaş, derbide 90+5. dakikada yenilen gol öncesi Teknik Direktör Okan Buruk'un Victor Osimhen'i oyundan almasını eleştirdi.

"OSİMHEN SAHANIN İÇİNDE KALAMAZ MIYDI"

Victor Osimhen'in oyundan çıkarılmasını eleştiren Şaş, "Icardi evet, tamam saygı duyuyoruz. Ya 5 dakika daha Osimhen sahanın içinde kalamaz mıydı?" diye konuştu.

"VURDURMAYACAKSIN"

Yenilen golde genç oyuncu Arda Ünyay'ın tecrübesizliğine dikkat çeken Hasan Şaş, "2 tane yan top var. Biri gol oldu, biri Arda Ünyay bozamadı adamı. Şimdi sol taraftan bir top geliyorsa Arda Ünyay topla ilişkisi kalmayacak, santrforla ilişkisi artık. Nedir bu? Vurdurmayacaksın." dedi.

Editör:EMRAH TAŞÇI

