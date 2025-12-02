Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Ali Kerimli, Ramiz Mehdiyev’e yönelik ceza davasıyla bağlantılı soruşturma kapsamında evinde arama yapılmasının ardından, devletin anayasal yapısını zorla ele geçirmeye teşebbüs suçlamasıyla DTX tarafından gözaltına alındı. Kerimli hakkında Azerbaycan Ceza Kanunu uyarınca yargı süreci başlatıldı.

Azerbaycan Halk Cephesi Partisi (AXCP) Genel Başkanı Ali Kerimli, devlet yapısını zorla ele geçirme suçundan gözaltına alındı.

Azerbaycan Halk Cephesi Partisi (AXCP) Genel Başkanı Ali Kerimli

KERİMLİ'NİN EVİNDE ARAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı İdaresinin eski başkanı Ramiz Mehdiyev’e yönelik ceza davasıyla bağlantılı olarak hakkında soruşturma başlatılan Kerimli’nin evinde 29 Kasım’da arama yapıldı.

Kerimli, bunun ardından Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX) tarafından gözaltına alındı. Kerimli, Azerbaycan Ceza Kanunu’nun devletin anayasal yapısını zorla ele geçirme ve zorla değiştirme amaçlı eylemler uyarınca yargılanıyor.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası