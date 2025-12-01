Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig'de 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem Yasin Kol'un kararlarını eleştiren Öztürk, "Türk futbolu için bence milat olmalı. Türk futbol hakemliği, bu tarz yöntemlerle kurtarılamaz. Kazımcan'ın gözüne gelen bir çakmak var. Bir santim aşağıya gelse gözünü kaybedecek. Emniyetin, o kişiyi bulup 6222'den gerekli cezayı vermesini bekliyoruz." dedi.

"BİRİLERİ TARAFINDAN KOLLANIYOR"

Hakem Yasin Kol'un kollandığını iddia eden Metin Öztürk, "Bu hakem, birileri tarafından kollanıyor. Çok kötü bir hakem. FIFA kokartlı bir hakem gerekirken bu hakemi bu maça veriyorlar. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzereydi. Barış Alper'in ilk yarının sonundaki penaltısına bakmadı bile. İnsanların emeklerine yazık etti. Sara'ya net kırmızı, dönüp bakmadı bile." diye konuştu.

"FEDERASYON BUNA ÖNLEM ALACAK"

Federasyona tepki gösteren Öztürk, "Arda Kardeşler'in Trabzonspor maçında hakemliği bitirildi. Beşiktaş maçında aynı pozisyonda kesti. Bu kadar berbat bir hakem, böyle bir maçla ödüllendirildi. Yazıklar olsun. Ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz bunu seyretmeyeceğiz. Sonuna kadar takipçisiyiz. Bunu unutmayın, aklınıza kazıyın. Galatasaray, her türlü adaletsizliğin karşısında. Federasyon ya buna önlem alacak ya da bu tip röportajlar devam edecek!" dedi.



