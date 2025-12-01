Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından değerlendirmeler yaptı.

Süper Lig'de Galatasaray ile berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"İKİNCİ YARININ TAMAMINDA OYUNU KONTROL ETTİK"

Derbide oyun anlayışları hakkında konuşan Tedesco, "Çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda maça basit bir başlangıç yapmak istedik. Beşiktaş maçında çok fazla topla oynamaya çalıştık ve 2-0 geriye düştük. Bugün ilk 10-15 dakika basit oynamak istedik. Galatasaray'ın uzun topları savunmasını istedik. Maç başında şiddetli bir pres sergilemek istedik. İyi başladık ama bireysel oyundan, Sane'nin katkısıyla 1-0 geriye düştük. Bu tarz maçlarda bu tarz oyuncularla böyle şeyler oluyor. Biz maçı ilk yarının sonunda ve ikinci yarının tamamında kontrol ettik bence." dedi.

"ŞAKASINA BİR TAKIM DEĞİL"

"Maçın başında oyunu neden kontrol edemediniz?" sorusuna cevap veren Domenico Tedesco, "Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takım değil. Onlar da maçı kontrol edemedi. Tempo, mentalite, iştah belirleyici oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edersiniz bazen edemezsiniz. İkinci topları kazanmak çok önemliydi. Barış'a ve Osimhen'e sürekli uzun oynadılar. Bunların da çoğunu iyi savunduk." diye konuştu.

