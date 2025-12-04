Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla hem gazetecileri hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. 49 yaşındaki Esmersoy, yıllardır gündemde olan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinden faydalanarak 6 yıldır emekli olduğunu söyledi.

Her zamanki enerjik ve pozitif tavrıyla basın mensuplarının karşısına çıkan Burcu Esmersoy, kendisine yöneltilen soruları samimiyetle cevaplarken emeklilik konusundaki açıklamalarıyla gündem oldu.

“HER EMEKLİNİN YAPTIĞI ŞEYLERİ YAPIYORUM”

Etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Esmersoy, EYT kapsamında emekliliğini açıkladı. Ünlü sunucu, “Emekli oldum. Aslında her emeklinin yaptığı şeyleri yapıyorum” diyerek gülümsedi.

49 yaşındaki Burcu Esmersoy’un şaşırtan EYT itirafı: 6 yıldır emekliyim

“6 YILDIR EMEKLİYİM”

Bu açıklamanın hemen ardından, daha da dikkat çeken bir detay paylaşan Esmersoy, tam 6 yıldır emekli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Tam 6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var, hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum.”

Her zaman olduğu gibi formda ve enerjik görüntüsüyle dikkat çeken Esmersoy’un bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, Esmersoy’un yaşına ve dinamizmine göndermeler yaparken, ünlü sunucunun açıklamaları kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı.

