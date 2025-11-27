Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak dev derbiyi Yasin Kol yönetecek. Futbolseverler, tecrübeli hakemi Fenernbahçe nve Galatasaray maçlarındaki karnesini, geçmiş maç yönetimlerini ve derbi tecrübesini araştırıyor.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşmaya hazırlanırken Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın hakemini açıkladı. Kritik derbide düdüğü Yasin Kol çalacak. Kol’un daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında nasıl bir yönetim sergilediği, hangi maçlarda görev aldığı ve performans istatistikleri futbol gündeminin merkezine oturdu.

YASİN KOL FENERBAHÇE GALATASARAY KARNESİ NASIL?

Yasin Kol’un Fenerbahçe maçlarındaki son karşılaşma karnesine bakıldığında, hakemin Fenerbahçe'nin 2025/26, 2024/25 ve 2022 sezonlarında çeşitli maçlarını yönettiği görülüyor. 2025/26 sezonunda Göztepe-Fenerbahçe maçı 0-0, 2024/25 sezonunda Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a karşı oynadığı karşılaşma 0-1, Sivasspor-Fenerbahçe maçı 1-3 tamamlandı. 2024/25 sezonunda Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşması 1-4 bitti. 2022 sezonunda ise Fenerbahçe-Hatayspor maçı 2–0 sonuçlandı.

Sezon Müsabaka Hafta Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım 2026 Süper Lig 2 16.08.2025 Göztepe 0–0 Fenerbahçe 2025 Süper Lig 34 04.05.2025 Fenerbahçe 0–1 Beşiktaş 2025 Süper Lig 31 13.04.2025 Sivasspor 1–3 Fenerbahçe 24/25 Türkiye Kupası Grup B – 27.02.2025 Gaziantep FK 1–4 Fenerbahçe 2022 Süper Lig 33 16.04.2022 Fenerbahçe 2–0 Göztepe 2022 Süper Lig 26 20.02.2022 Fenerbahçe 2–0 Hatayspor

Galatasaray tarafında ise Yasin Kol’un yönettiği son karşılaşmalar incelendiğinde 2025/26 sezonunda Galatasaray-Beşiktaş maçı 1-1, Galatasaray-Konyaspor maçı 3-1 sonuçlandı. 2024/25 sezonunda Beşiktaş-Galatasaray mücadelesi 2-1, Alanyaspor-Galatasaray maçı 1-2 oynandı. 2022 sezonunda Antalyaspor-Galatasaray karşılaşması 1-1 bitti.

Sezon Müsabaka Hafta Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım 2026 Süper Lig 8 04.10.2025 Galatasaray 1–1 Beşiktaş 2026 Süper Lig 6 22.09.2025 Galatasaray 3–1 Konyaspor 2025 Süper Lig 29 29.03.2025 Beşiktaş 2–1 Galatasaray 2025 Süper Lig 27 09.03.2025 Alanyaspor 1–2 Galatasaray 2022 Süper Lig 38 20.05.2022 Antalyaspor 1–1 Galatasaray

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ DERBİ MAÇLARI

Yasin Kol’un kariyerinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bulunmuyor. Ancak Kol, 29 Mart 2025’te oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetti ve maç 2-1 tamamlandı. Hakem ayrıca 4 Mayıs 2025’teki Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasında da görev aldı. Bu karşılaşma 0-1 sonuçlandı.

YASİN KOL KİMDİR?

15 Aralık 1987’de Trabzon’da doğdu. Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Kol, hakemlik kariyerine 2008 yılında başladı ve uzun süre alt liglerde görev aldıktan sonra ilk kez 3 Mart 2019’da Süper Lig’de 4. hakem olarak sahaya çıktı.

2024 yılında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından performans yetersizliği gerekçesiyle alt klasman hakemliğine düşürülmese de 2025 yılında yeniden Süper Lig maçları yönetmeye başladı.

