Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun Ankara’ya gelişi, hem siyasi hem de sembolik anlamıyla geniş yankı uyandırdı. Papa’yı taşıyan özel uçak öğle saatlerinde Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Şimdi ise kamuoyunca Vatikan ülke mi şehir mi, nüfusu kaç, Vatikan devlet mi, hangi para birimini kullanıyor gibi sorular araştırılıyor.

Vatikan ülke mi şehir mi, nüfusu kaç, Vatikan devlet mi, hangi para birimini kullanıyor merak ediliyor. Papa 14. Leo,Türkiye yolculuğu sırasında barışın önemine dikkat çeken mesajlar vermiş, farklı din ve kültürlerden insanların ortak bir hayat zemini bulmasının gerekliliğini vurgulamıştı.

VATİKAN ÜLKE Mİ ŞEHİR Mİ?



Roma’nın kalbinde yer alan Vatikan, hem bağımsız bir devlet hem de şehir niteliği taşıyan özel bir yapıda. Dünyanın en küçük yüzölçümüne sahip ülkesi kabul edilen Vatikan Katolik dünyasının idari ve ruhani merkezi olarak konumlanıyor.

Vatikan tamamen Roma şehri ile çevrili olmasına rağmen kendi yasalarına, yönetimine ve diplomatik ilişkilerine sahip bağımsız bir statüde.

VATİKAN'IN NÜFUSU KAÇ?



Dünya üzerindeki en az nüfusa sahip ülkelerden biri olan Vatikan’da yerleşik olarak yaklaşık 800 kişi yaşar. Nüfusun büyük kısmı ruhban sınıfı mensupları, İsviçreli muhafızlar ve Vatikan’da çeşitli görevlerde bulunan çalışanlardan oluşur. Turist yoğunluğu nedeniyle gün içinde şehirde bulunan kişi sayısı ise yerleşik nüfusun katbekat üzerine çıkar.

VATİKAN DEVLET Mİ?



Vatikan hukuken tanınmış egemen bir devlet yapısına sahiptir. Teokratik monarşiyle yönetilen mikrodevlette devlet başkanlığı görevini Papa üstlenir.

Papa hem Katolik Kilisesi’nin lideri hem de Vatikan Devlet Başkanı olarak yasama, yürütme ve yargı üzerinde en yetkili isimdir. Kutsal Makam ise ülkenin uluslararası alanda temsil edilen diplomatik kurumudur.

VATİKAN HANGİ PARA BİRİMİNİ KULLANIYOR?



Vatikan’da resmi para birimi Euro’dur. Avrupa Birliği’ne üye olmamasına rağmen özel anlaşmalarla Euro kullanma hakkına sahip olan ülke, aynı zamanda sınırlı sayıda kendi bastığı euro koleksiyon paralarıyla da bilinir.

VATİKAN NEREDE?



Vatikan İtalya’nın başkenti Roma’nın içinde, Tiber Nehri’nin batı yakasında bulunan küçük bir anklavdır. Yüksek duvarlarla çevrili olan bağımsız ülke Aziz Petrus Meydanı, Aziz Petrus Bazilikası ve Vatikan Müzeleri gibi dünyanın en önemli kültürel ve dini yapılarına ev sahipliği yapıyor.

BETÜL TOKKAN

