Papa 14. Leo’nun İstanbul ziyareti için geri sayım sürüyor. Katolik dünyasının ruhani lideri, Ankara’daki resmi temasların ardından İstanbul’a geçerek katedral, kilise ve patrikhane ziyaretleri gerçekleştirecek. Papa'nın İstanbul'da ziyaret edeceği yerler araştırılıyor.

Papa 14. Leo, göreve gelişinin altıncı ayında ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Türkiye’ye geliyor. Ankara’da başlayacak diplomatik temaslardan sonra İstanbul’a geçecek olan Papa’nın, şehirdeki dini ve kültürel durakları kapsayan yoğun programı belli oldu. İstanbul’daki ziyaretler, hem Hristiyan dünyası açısından sembolik önem taşıyor.

PAPA İSTANBUL'DA NEREYİ ZİYARET EDECEK?

Papa 14. Leo’nun İstanbul programı, kentin hem Katolik hem Ortodoks tarihi açısından önem taşıyan kiliselerini ve ibadethanelerini içeriyor. İlk ziyaret noktası Harbiye’deki Saint Esprit Katedrali olacak. Papa burada piskoposlar, rahipler ve ruhani görevlilerle bir araya gelerek dini toplantı düzenleyecek. Ardından Fransız Fakirhanesi’ne geçerek sosyal hizmet çalışmalarını yerinde incelemesi bekleniyor.

Programın bir diğer önemli bölümü Sultanahmet Camisi, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi ziyaretleri. Papa, Sultanahmet Camisi’nde İslami mimariyi ve tarihi kültürü yakından inceleyecek. Ardından Mor Efrem Kilisesi’nde yerel Hristiyan topluluklarıyla buluşacak. Fener Rum Patrikhanesi’ndeki ziyarette ise Patrik Bartholomeos ile ortak bir bildiri imzalanması planlanıyor.

Papa İstanbulda nereyi ziyaret edecek? Bu akşam İstanbulda olması bekleniyor

PAPA İSTANBUL ZİYARETİ PROGRAMI

Papa 14. Leo, 27 Kasım’daki Ankara programının ardından aynı gün akşam saatlerinde İstanbul’a gelecek. 28 Kasım’da Saint Esprit Katedrali’ndeki toplantıların ardından Papa, helikopterle İznik’e geçecek. Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı için düzenlenecek törende yer alacak. Aynı gün akşamında yeniden İstanbul’a dönerek Vatikan Temsilciliği’nde piskoposlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.

29 Kasım Cumartesi günü Papa’nın İstanbul’daki en yoğun günü olacak. Sabah saatlerinde Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edecek olan Papa ardından Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ne geçerek topluluk liderleriyle görüşecek. Günün devamında Fener Rum Patrikhanesi’nde Patrik Bartholomeos ile ortak bildiri imzalayacak. Papa’nın İstanbul’daki ziyaretlerinin en geniş katılımlı etkinliği ise Volkswagen Arena’da düzenlenecek ayin olacak.

PAPA İSTANBUL'A SAAT KAÇTA GELECEK?

Papa 14. Leo’nun İstanbul’a 27 Kasım akşam saatlerinde gelmesi planlanıyor. Ankara’daki resmi temasların ardından Papa’nın akşam üzere İstanbul Havalimanı’na iniş yapması bekleniyor. Resmi kaynaklar kesin iniş saatini güvenlik gerekçesiyle paylaşmadı.

