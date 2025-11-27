Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti için geri sayım başladı. Ankara, İstanbul ve İznik’i kapsayan yoğun program, hem diplomatik temasları hem de Hristiyan dünyası açısından sembolik ziyaretleri içeriyor. Vatikan’ın açıklamaları ve son hazırlıklar, “Papa Türkiye’ye ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı.

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, göreve gelişinin altıncı ayında ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapmak üzere yola çıkıyor. Ankara’da başlayacak resmi temasların ardından İstanbul ve İznik’teki dini programlara katılacak olan Papa’nın ziyareti yakından takip ediliyor.

PAPA TÜRKİYE'YE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Papa 14. Leo, 27 Kasım tarihinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Program, Ankara’da yapılacak devlet töreni ve diplomatik temaslarla başlayacak. Ziyaretin ilk gününde Papa’nın öğleden sonra Ankara’ya iniş yapması, akşam saatlerinde ise İstanbul’a hareket etmesi bekleniyor. Vatikan kaynakları, Papa’nın Türkiye ziyaretini “öncelikli diplomatik temas” kapsamında değerlendirdiğini belirtiyor.

Ziyaretin ikinci günü olan 28 Kasım’da Papa, İstanbul’daki Katolik topluluğu ile buluşacak. Günün erken saatlerinde Harbiye’deki Saint Esprit Katedrali’nde gerçekleştirilecek toplantının ardından Papa, helikopterle İznik’e geçerek tarihi batık bazilikanın bulunduğu bölgede düzenlenecek 1700. yıl anma törenine katılacak. Ardından tekrar İstanbul’a dönerek Vatikan Temsilciliği’nde ruhani liderlerle görüşmeler yapacak.

PAPA 14. LEO TÜRKİYE ZİYARETİ PROGRAMI

Papa’nın Türkiye programı hem diplomatik hem de dini temaslar açısından yoğun geçecek. Ankara’daki resmi görüşmelerin ardından Papa'nın İstanbul’da Katolik ve Ortodoks dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor. Harbiye’deki Kutsal Ruh Katedrali, Papa’nın ruhani toplantılar için ziyaret edeceği ilk adres olacak. Programın devamında Papa, Fransız Fakirhanesi’ni ziyaret ederek sosyal hizmet faaliyetleri hakkında bilgi alacak.

29 Kasım Cumartesi günü Papa, sabah saatlerinde Sultanahmet Camisi'ni ve Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret edecek. Ardından Fener Rum Patrikhanesi’ne geçerek Patrik Bartholomeos ile ortak bildiri imzalayacak. İstanbul’daki programın en kalabalık bölümü ise Volkswagen Arena’da düzenlenecek ayin olacak. Papa, Türkiye’deki temaslarını 30 Kasım Pazar günü tamamlayarak öğleden sonra Beyrut’a hareket edecek.

