Vatikan Devlet Başkanı Papa XIV. Leo, bugün Türkiye’ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanacak olan Papa, yarın da Bursa’nın İznik ilçesine geçecek. Vatikan lideri Birinci Konsil’in toplanışının 1.700’üncü yıl dönümü törenine katılacak.

Katoliklerin ruhani lideri Papa XIV. Leo, göreve gelişinin altıncı ayında ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak. Bugün Ankara’ya gelecek XIV. Leo için Anıtkabir’i ziyaretinin ardından Beştepe’de resmî karşılama töreni yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Papa, temaslarının ardından İstanbul’a geçecek. Leo, yarın helikopterle İznik’e geçecek ve burada Hristiyanlık’ta büyük önem taşıyan Birinci İznik Konsili’nin 1.700’üncü yılı etkinliklerine katılacak. Papa Leo, cumartesi sabahı, önceki papalar gibi Sultanahmet Camii’ni ziyaret edecek. Papa, Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret edecek ardından Lübnan’a hareket edecek.

SEVDA KİLİÇ

