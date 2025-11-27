Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir okulda arkadaşları ile teneffüse çıkan 2’inci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat oyun oynarken fenalaştı. Durumu fark eden öğretmenler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Bülent Altop İlkokulu’nda 2’nci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede arkadaşlarıyla oynadığı sırada henüz bilinmeyen bir sebepten fenalaştı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Durumu fark eden öğretmelerin ihbarı üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de minik öğrenci ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ahmet Emiralp Polat, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Polat’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



SEVDA KILIÇ

