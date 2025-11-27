46 yıl sonra aynı tarihte Papa Türkiye'de: Jean Paul giriş yaptı
Papa 14. Leo’nun İznik ziyaretinin tarihi bundan tam 46 yıl önce yapılan aynı ziyareti hatırlattı. Papa II. Paulus 27 Kasım günü Ankara'dan giriş yaparak ziyaretlerde bulunmuştu.
27 Kasım'da Ankara'dan başlayacak Papa Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti önümüzdeki günlerin gündemlerinden olacak.
İznik'te düzenlenecek tören ve Cuma günü gerçekleşecek ziyaret kapsamında, İznik Bazilikası ve Ayasofya Camii’ni ziyaretler yapılacak.
PTT ÖZEL POSTA PULU BASTI
Papa 14. Leo'nun 27 Kasım tarihindeki ziyareti arşivlerde bir başka Papa ziyaretini de hatırlattı.
Bundan tam 46 yıl önce Türkiye'ye gelen eski Papa II. Paulus da 27 Kasım'da Ankara'ya giriş yapmış, ardından önce İstanbul sonra İzmir'e giderek sembolik önemi olan yerleri ziyaret etmişti.
Bu ziyaretin ilk günü gazete manşetlerinde "Papa bugün Ankara'da" başlığıyla duyurulmuştu.
Papa İznik'e neden geliyor? Katolik Ortodoks farkı... Roma, İstanbul, Moskova üçgeni... Ekrem Buğra Ekinci cevapladı
28 Kasım 1979 tarihli Türkiye gazetesi haberi ülkeye girişi hakkında şu bilgileri vermişti:
"Katolik dünyasının 297. dini lideri Papa 2. Jean Paul, “Vatikan Devlet Başkanı” sıfatıyla resmi bir ziyaret için özel bir uçakla Türkiye’ye gelecektir. Esenboğa Havaalanı’na inecek olan Papa, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından askerî törenle karşılanacaktır.
Papa 2. Jean Paul, Ankara’da önce Anıtkabir’i ziyaret edip çelenk koyacak. Daha sonra, Çankaya Köşkü’nde Türkiye-Vatikan resmi görüşmeleri yapılacaktır.
250 GAZETECİ TAKİP EDECEK
Papa 2. Jean Paul’un Türkiye ziyaretini takip etmek üzere 250 gazetecinin geleceği bildirilmiştir. Basın mensupları için Ankara, İstanbul ve İzmir’de birer basın merkezi açılmıştır. Ayrıca NATO hattı da İzmir-Roma arasında fax ve telefoto için hizmete sokulmuştur. Yabancı gazetecilerden 50’si çeşitli ajansların muhabirleridir.
Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, özel olarak yetiştirilmiş, keskin nişancı ve yabancı dil bilen 100 polisin Papa’nın korunmasında görevlendirildiğini söylemişlerdir."
Ertesi gün Ankara'da karşılanan Papa II. Paul hakkında PTT'nin posta pulu bastırması dikkat çekiyor: