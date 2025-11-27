Beşiktaş’ta kriz çıkaran Portekizli takıma dönebilir. Siyah beyazlı yöneticilerin “Özür dile, idmanlara başla, ocak ayında durumuna bakarız” diyerek sunduğu yeni hol haritasına Portekizli futbolcu ilk defa sıcak bakmaya başladı.

Beşiktaş’ta haftalardır gündemi meşgul eden Rafa Silva krizinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim, Portekizli yıldızın, mental olarak tükendiğini öne sürerek idmanlara çıkmaması üzerine hem disiplin hem de hukuki süreci başlatmış, oyuncunun önerdiği ‘bonservisimi bırakın gideyim’ talebine de olumsuz cevap vermişti. Son görüşmelerin ardından dengeler değişti. Yöneticiler, krizin daha fazla büyümeden çözülmesi adına Rafa Silva ile bir defa daha masaya oturdu ve oyuncuya yeni bir yol haritası sundu.

TAKIMA KATILABİLİR

Portekizli futbolcuya “Bu meseleyi kapatalım. İdmanlara dön, ocak ayında durumuna birlikte bakarız” denildi. Oyuncudan beklenti olarak da kulübün disiplin yapısına uygun şekilde bir özür açıklaması yapması istendi. Rafa Silva’nın ise bu formüle sıcak baktığı, özellikle ocak ayında transfer seçeneğinin açık tutulmasının kendisini rahatlattığı ifade ediliyor. Böylece tarafların ilk defa aynı masada ortak zemine yaklaştığı, eğer süreç olumlu ilerlerse Portekizli yıldızın yeniden takımla çalışmalara başlayabileceği konuşuluyor.

EMRAH TASÇİ

Haberle İlgili Daha Fazlası