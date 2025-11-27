Türkiye Bilişim Vakfının Skillswatch 2025 Raporu yayınlandı. Rapor, 18-25 yaş arasındaki 1.220 gençten (151 üniversite, 128 bölüm) toplanan verilere dayanıyor. Sonuçlar, gençlerin özellikle bazı becerilerde oldukça güçlü bir profil sergilediğini gösteriyor.

MAHMUT ÖZAY - Raporda en dikkat çeken bulgular şöyle:

▪️Gençlerin %76,6’sı detaylara özen becerisinde yüksek performans gösteriyor.

▪️%65,6’sı analitik düşünmede güçlü.

▪️%63,2’si öğrenme çevikliğinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

▪️%60,7’si adaptasyon ve esneklik becerilerinde iyi seviyede.

Özetle, gençler özellikle odaklanma, düşünme, hızlı öğrenme ve değişen şartlara uyum sağlama gibi temel geleceğin becerilerinde oldukça güçlü bir tablo çiziyor.

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, raporun sonuçlarını değerlendirerek şu açıklamada bulundu: Bugün yaşadığımız kırılımlar, matbaadan elektriğe, buharlı makinelerden internete kadar son 700 yılda biriken tüm dönüşümlerin 30 yıla sıkışmış hâli gibi. Böyle bir çağda, gençlerden ‘hazır cevaplar’ ezberlemelerini bekleyemeyiz; asıl ihtiyacımız olan, doğru soruları sorabilen, farklı disiplinler arasında köprü kurabilen ve kendi hikâyesini küresel bir ortak fayda ile ilişkilendirebilen bir kuşak. Skillswatch tam da bu nedenle önemli: Gençleri sadece notlarla ve sınavlarla değil, kırılım çağının gerçekten kritik olan yetkinlikleriyle görmemizi sağlıyor. Eğer bu tabloyu ciddiye alır ve eğitimden iş hayatına kadar kararlarımızı buna göre yeniden düşünürsek, Türkiye’yi yeni dönemin pasif izleyicisi değil, aktif kurucularından biri yapabiliriz.

