İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin ve Erzurum’da uyuşturucu operasyonu yapıldığını duyurdu. Operasyonlarda yabancı uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mersin ve Erzurum'da uyuşturucu operasyonu yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, yabancı uyruklu 3 şüphelinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Mersin ve Erzurum’da yaptığımız uyuşturucu operasyonlarımızla;

Erzurum’da 224,5 kg metamfetamin ile Mersin’de 223 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

Yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ile Mersin ve Erzurum Emniyet Müdürlüklerimiz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenledik.

Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

