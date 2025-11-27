Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Atletico Madrid'in teknik patronu Diego Simeone, gelecekte Inter'i çalıştırma fikrine uzak olmadığını söyledi. 55 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk öneminde İtalyan ekibinin formasını giymişti.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Inter'i 2-1 mağlup ettikleri maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Arjantinli teknik adam, 1997-1999 yılları arasında formasını giydiği İtalyan devine bir gün hoca olarak geri dönebileceği fikrine yeşil ışık yaktı.

Atletico Madrid, konuk ettiği Inter'i 2-1 yendi

"BİR GÜN INTER'I ÇALIŞTIRABİLİRİM”

Daha önce de Inter'e sevgisini dile getiren Simeone, gelecekteki teknik direktörlük kariyerine dair planlarını paylaştı: Bu sadece bana bağlı değil ama teknik direktörlük kariyerimde bir gün Inter'i çalıştırabileceğimi düşünüyorum. Bence bir gün olacak.

Hakemi François Letexier, bir pozisyonun ardından Diego Simeone'ye sarı kart gösterdi

GALATASARAY'LA PUANINI EŞİTLEDİ

Atletico Madrid'de 14'üncü sezonunu geçiren Simeone, sezona yaptıkları kötü başlangıcın ardından takımını toparlamayı başardı. La Liga'da ilk 5 maçta sadece bir galibiyet alabilen Madrid ekibi, sonrasında çıktığı 8 lig maçında 7 galibiyet ve bir beraberlikle lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Tüm kulvarlarda oynadığı son 12 maçta sadece bir mağlubiyet alan Atletico, Inter'i mağlup ederek, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana ulaştı.

Madrid ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında aynı puana sahip temsilcimiz Galatasaray ile RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

