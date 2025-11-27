UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftası oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi. Gecenin maçında Arsenal, Bundesliga devi Bayern Münih'i 3 golle geçerek 5'te 5 yaptı ve zirveye kuruldu. En gollü maçta son şampiyon PSG, Tottenham'ı 5-3 mağlup etti. Pire'de 7 golün atıldığı karşılaşmada Mbappe, 4 golle şov yaparken Real Madrid puanını 12'ye çıkardı. Haftaya 9 puanla 9. sırada giren temsilcimiz Galatasaray ise Belçika'nın Union Saint Gilloise takımına tek golle mağlup olarak sürpriz bir yenilgi aldı ve puan sıralamasında geriledi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda beşinci hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.

GALATASARAY HAFTAYI PUANSIZ KAPATTI

Galatasaray, konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise takımına 1-0 mağlup oldu ve sahasındaki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Bu sonuçla Eintracht Frankfurt maçının ardından Devler Ligi'nde ikinci mağlubiyetini alan sarı kırmızılılar, 9 puan kaldı.

MBAPPE ŞAHLANDI, REAL KAZANDI

Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, deplasmanda Olympiakos'u Kylian Mbappe'nin attığı 4 golle 4-3 yendi. Mücadelede 61 dakika sahada kalan Arda, Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi.

Real Madridli oyuncuların gol sevinci

INTER, 90+3'TE YIKILDI

Inter ise milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 72 dakika görev yaptığı mücadelede Atletico Madrid'e 90+3'te gelen golle 2-1 mağlup oldu. İspanyol ekibinin gollerini Julian Alvarez ve Jose Gimenez kaydetti. Inter'in tek golünü Piotr Zielinski attı.

Hakan Çalhanoğlu, Atletico Madrid deplasmanında

8 GOLLÜ MAÇTA PSG GÜLDÜ

Gecenin en gollü maçında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Tottenham'ı Vitinha (3), Fabian Ruiz ve Willian Pacho'nun golleriyle 5-3 mağlup etti. İki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan konuk takımın golleri, Richarlison ve Randal Kolo Muani'den (2) geldi.

PSG'li Kvaratshelia, Tottenham maçında

ARSENAL LİDERLİĞİ ALDI

Arsenal, sahasında Bayern Münih'i Jurrien Timber, Noni Madueke ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-1 yendi. Ligde 5'te 5 yapan Arsenal, 15 puanla zirvede yer aldı.

GÜNÜN MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Kopenhag (Danimarka) - Kairat (Kazakistan): 3-2

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Monaco (Fransa): 2-2

PSG (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 5-3

Liverpool (İngiltere) - PSV (Hollanda): 1-4

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya): 3-1

Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Atalanta (İtalya): 0-3

Sporting (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 3-0

Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 3-4

GALATASARAY 14. SIRAYA GERİLEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftanın tamamlanmasının ardından puan sıralaması değişirken haftayı puansız tamamlayan Galatasaray, 5 basamak geriledi.

Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta sonunda oluşan puan durumu

EMRAH TASÇİ

