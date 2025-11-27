Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adliyeden ayrı, çocukların büyüklerden ayrı yargılanabilmeleri için özellikle büyükşehirlerimizde kısa süre içerisinde çocuk adalet merkezlerini faaliyete geçirmek istiyoruz" dedi.

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları cevapladı. Tunç, kadın ve çocuklara yönelik düzenlemelere dikkat çekerek, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Gerek suç mağdurları gerekse suça sürüklenen çocuklar bakımında birçok düzenleme yapıldı. Çocuk adalet merkezi önemsediğimiz bir konu. Erzurum’da, Eskişehir’de açılışlarını gerçekleştirdik. Adliyeden ayrı, çocukların büyüklerden ayrı yargılanabilmeleri için özellikle büyükşehirlerimizde kısa süre içerisinde çocuk adalet merkezlerini faaliyete geçirmek istiyoruz. Kadına karşı şiddet konusunda da oldukça hassasız. Kadın haklarının güçlendirilmesi yönünde çok sayıda düzenleme yapıldı. Suç mağduru kadınların talepleri hâlinde ücretsiz avukat görevlendirmesi sağlandı. Bu uygulama devam edecek” dedi.

Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturmaya da değinen Bakan Tunç, “Cep telefonunu önemsiyoruz. İspanya’yla görüştük, teknik süreçleri takip ediyoruz. Soruşturmayı sonuna kadar takip ediyoruz” diye konuştu.

GAMZE ERDOGAN

