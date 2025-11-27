“40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu tehdit eden terör belasından kurtulmak için milli bir yürüyüş içindeyiz. Hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet yürütmesine izin vermeyeceğiz.”

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. “Terörsüz Türkiye” hedefine doğru kararlılıkla ilerlendiğini vurgulayan Güler, “40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu tehdit eden terör belasından kurtulmak için milli bir yürüyüş içindeyiz” dedi.

Bakan Güler, terör örgütü PKK’nın 26 Ekim’de yaptığı tamamen çekilme açıklamasının “önemli bir adım” olduğunu belirterek, “Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve devam etmesi için PKK ve iltisaklı tüm gruplar, fesih kararı kapsamında başta Suriye olmak üzere bulundukları tüm bölgelerde derhâl tüm terör faaliyetlerine son vermeli ve şartsız olarak silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet yürütmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

AİLELERE “ALANI TERK EDİN” DENİLDİ

Bakan Güler, muhalefetin geçen yıl Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki korsan yemin sonrası beş teğmenin TSK’dan ihraç edilmesine yönelik eleştirilerine cevap verdi. Soruşturmada teğmenlere “Atatürk’ün askeriyiz” sloganının ve “Kılıç çekme”nin sorulmadığını ifade eden Güler, “Tören bittiği anda tüm aileler çocuklarıyla sarılmak için tören alanına girmişti, birinci olan kız teğmenimiz mikrofonla ‘Aileler lütfen tören alanını terk edin’ diyor. Bir, böyle bir hakkı var mı?” dedi. Muhalefet milletvekilleri “Bu ihraç için yeterli bir suç mu?” sorusunu yöneltti. Güler ise “Büyük suç! İşte bunlar düşünüldüğü için bizim terörle mücadelemiz 45 sene sürer, başka bir olay da olursa 55 sene sürer” ifadesini kullandı.

Güler, bu yıl bedelli askerlik hizmetinden elde edilen 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 TL ve dövizle askerlik hizmetinden elde edilen 33 milyon 757 bin 242 avronun hazineye gelir kaydedildiğini bildirdi.

YESİM ERARSLAN

Haberle İlgili Daha Fazlası