TBMM Komisyonu’na sunulacak öneriler için toplanan AK Parti grubunda önemli yasal hazırlıklar ele alındı.

ESMA ALTIN ANKARA - Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’te kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dinlemeleri tamamlamasının ardından nihai rapor için hazırlıklara başladı. TBMM Başkanlığı, siyasi partilere gönderdiği yazıda hazırlanacak raporla ilgili önerilerini 28 Kasım Cuma gününe kadar bildirmelerini istemişti.

Bu kapsamda AK Parti grubunda dün komisyona iletilecek öneriler konusunda bir toplantı gerçekleştirildi. Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül’ün başkanlığında yapılan ve komisyon üyesi milletvekillerinin katıldığı toplantıda, AK Parti’nin sürece ilişkin hazırlanacak rapor ile ilgili önerileri masaya yatırıldı.

MUHTEMEL ÖNERİLER

Edinilen bilgilere göre toplantıda, AK Parti tarafından komisyonun gündemine getirilecek öneriler arasında kendini fesheden örgütle ilgili çerçeve bir yasa çıkarılması, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki statülerinin tanımlanması, ihtiyaç olması hâlinde infaz yasasında değişiklik yapılması, suça karışmamış örgüt üyelerinin topluma entegrasyonu ve koruculuk sisteminin kademeli olarak kaldırılması gibi başlıklar bulunuyor.

